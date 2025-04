Pour sa 500e avec l’OL, Renard avait imaginé un autre scénario

Sur le flanc depuis un mois, Wendie Renard a fait son retour contre Arsenal. La capitaine n’a pu éviter le naufrage de l’OL et avait le masque au moment de vivre sa 500e avec le club lyonnais.

Après avoir poussé ses coéquipières à Londres une semaine auparavant, elle voulait avant tout être sur le terrain pour la demi-finale retour. Sur le flanc depuis début avril et le rassemblement avec les Bleues, Wendie Renard ne souhaitait pas faire l’impasse une fois de plus et a poussé pour être de la partie contre Arsenal dimanche en fin d’après-midi au Parc OL. Si Alice Sombath avait plutôt tenu la baraque à l’Emirates Stadium, l’expérience de la capitaine reste un élément plus qu’important au moment d’aborder ce genre de rencontre.

Malheureusement, la présence de "Captain Wendie" n’a pas empêché l’OL de sombrer dans les grandes largeurs et de se faire sortir de la Ligue des champions sans gloire (1-4). "La déception, elle est grande. Mais au vu du match, je pense qu'Arsenal mérite leur final. Parce qu'encore une fois, dans le pressing, on n'y était pas en première mi-temps. Mais oui, forcément déçu. Il a manqué un peu de tout. Si on n'a pas réussi à atteindre notre objectif d'aller en finale, il a manqué un peu de tout."

"On n'a que nos yeux pour pleurer"

De retour à la compétition près d’un mois après son dernier match, Wendie Renard a regretté le "manque de liant collectif avec un pressing désordonné et qui ouvre donc des failles dans lesquelles Arsenal s’est engouffré." Néanmoins, la capitaine ne souhaitait pas trouver d’excuse, "on n’a pas été dedans ce dimanche et on n’a que nos yeux pour pleurer désormais". La fin de la saison s’annonce longue et le rôle de Wendie Renard sera primordial pour remobiliser les troupes.

Forcément touchée à l’issue de ce non-match, la numéro 3 lyonnaise n’avait pas forcément la tête à ce cap symbolique des 500 matchs qu’elle a atteint dimanche soir. "C'est secondaire. Anecdotique, je ne sais pas. Mais c'est secondaire. Je suis restée focus sur le match. Je n'avais qu'une idée, c'était d'aller à Lisbonne. Après, oui, forcément, on entend marquer le club, avec ce chiffre qui est symbolique. Mais perdre à la maison au 4-1, non, merci. Après, c'est comme ça, c'est le foot."