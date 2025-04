OL - Angers : un premier aperçu du maillot des 75 ans ?

Comme l’avait annoncé Laurent Prud’homme il y a quelques semaines, l’OL évoluera avec un maillot collector pour le dernier match de la saison contre Angers. Si le secret avait été plutôt bien gardé, un premier aperçu du maillot des 75 ans enflamme la toile ces dernières heures.

C’est un sprint haletant qui attend l’OL sur les trois prochaines semaines. Engagé dans la course à la Ligue des champions, le club lyonnais a encore neuf points à prendre pour être presque certain d’être de retour en C1 la saison prochaine. Il y aura Lens dimanche prochain (17h15), avant un déplacement qui pourrait être décisif à Monaco le 10 mai prochain, puis la réception d’Angers le 17 pour venir mettre un terme à cette saison 2024-2025. Les dirigeants de l’OL espèrent bien que ce dernier rendez-vous soit placé sous le signe de la fête avec une qualification pour la Ligue des champions qui serait la cerise sur le gâteau de cette dernière soirée à Décines. Car en plus de l’enjeu sportif, l’OL a choisi cette réception d’Angers pour célébrer une première fois les 75 ans du club.

Un maillot rétro avec le logo originel

Il y a quelques semaines, à l’occasion de la relance du projet "OL Légendes", Laurent Prud’homme, qui est désormais mis en retrait, avait annoncé la présentation d’un maillot collector pour OL - Angers, avant une deuxième fête en août prochain. Le directeur général s’était gardé de faire fuiter le design de la tunique, informant juste qu’il était "magnifique". À trois semaines de la rencontre, le club essaye de garder au maximum le secret sur ce à quoi va ressembler le maillot créé par Adidas, mais un premier aperçu a filtré ces dernières heures sur internet. Un maillot plutôt sobre, mais qui arbore le logo initial de l’OL au moment de sa création en 1950, et ce, jusqu’au milieu des années 70. Le short devrait lui rappeler la couleur présente sur le blason, à savoir un bleu proche du violet. Alors séduit ou non par ce maillot anniversaire ?