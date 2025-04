Un match et un maillot collector pour les 75 ans de l’OL

Laurent Prud’homme, directeur général de l’OL (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

En marge du lancement officiel d’OL Légendes mercredi, Laurent Prud’homme a fait quelques annonces concernant les 75 ans du club. Un maillot collector sera porté lors de la dernière journée contre Angers, tandis qu’un lever de rideau avec les anciens est espéré en août prochain.

Une relance qui tombait presque sous le sens. Si elle n’avait pas totalement disparu, l’association OL Légendes avait malgré tout été mis en sommeil ces derniers mois et années. Dans les prochaines semaines, elle reprendra du service sous l’impulsion de Cris, son nouveau président, en pleine année des 75 ans du club. Si les contours précis du projet restent encore un peu flous, un match caritatif va être organisé le 24 mai en faveur du foot adapté. Néanmoins, les supporters de l’OL espèrent voir les anciens fouler ou refouler la pelouse du Parc OL comme cela a été le cas en mai 2022 pour la célébration des vingt ans du premier titre.

Il faudra très certainement attendre août 2025 pour que cela se produise. En marge de la conférence de lancement, Laurent Prud’homme a en effet annoncé une volonté d’organiser un lever de rideau pour célébrer les 75 ans de l’OL. "Il y a un débat de savoir si le club a été fondé en mai ou en août 1950. On a donc choisi de découper cet anniversaire en deux. On espère pouvoir jouer la 3e journée de la saison prochaine à domicile et dans l’après-midi afin de créer un évènement festif avec les anciens, a détaillé le DG lyonnais. Le but serait d’organiser un lever de rideau avec OL Légendes avant le match de l’équipe première."

Un maillot "absolument magnifique" contre Angers le 17 mai

Des requêtes vont donc être envoyées à la LFP en vue du futur calendrier de la saison 2025-2026 dans le but de fêter dignement cet anniversaire du club. Toutefois, les festivités auront débuté bien avant. En effet, le directeur général a vendu la mèche avec la création d’un maillot collector pour célébrer cette année supplémentaire. La tunique sera portée par Alexandre Lacazette et ses coéquipiers à l’occasion de la 34e et dernière journée de Ligue 1 contre Angers, le 17 mai prochain. "Je vous dis juste qu’il est absolument magnifique". Il faudra patienter encore un peu avant d’en voir les contours, mais dans cette actualité morose autour du club, un peu de nostalgie ne fera pas de mal.