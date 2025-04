Mercato : l’OL a été obligé de se régulariser auprès de la FIFA

Alors que l’académie lyonnaise est au cœur des débats, l’OL s’est vu imposer par la FIFA une interdiction de recrutement de jeunes en mars, aujourd’hui levée.

Ce n’est pas une affaire qui va refroidir le contexte déjà brûlant autour de l’académie lyonnaise. Invité sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, Matthieu Louis-Jean, directeur technique du club, avait souligné l’importance du rôle de la préformation et la volonté de l'OL de ne pas y mettre un terme, contrairement aux rumeurs qui émergeaient depuis plusieurs semaines.

Pourtant, un évènement survenu ces dernières semaines aurait pu remettre en cause cette volonté de se renforcer à l'Académie à partir d'un certain âge. Selon le Progrès et confirmé à Olympique-et-Lyonnais, l’OL a reçu une alerte de la FIFA et a été placé dans la liste des clubs interdits de déclarer toute nouvelle licence à un joueur de plus de 15 ans. En cause, le fait que l’OL n’ait pas versé de contributions financières à des clubs formateurs de neuf joueurs.

Une sanction aujourd’hui levée

Face à cette interdiction, l’OL s’est attaché à régulariser sa situation et à se remettre en règle en payant des indemnités de formation. Contacté, le club a simplement avancé "que ce procédé se déclenche automatiquement à la moindre anomalie et que la situation a été réglée il y a quinze jours". Aucune incidence sur le club donc, mais cela rajoute malgré tout un peu de grain à moudre dans le quotidien morose lyonnais. Alors que les comptes de l'OL sont toujours dans le rouge, comme publié il y a quelques jours, certains retards de paiement avaient déjà été pointés du doigt ces derniers mois. Que ce soit dans le sportif ou l'extra-sportif.