OL - Mercato : Dortmund veut revenir à la charge pour Cherki

Après deux premières tentatives manquées, Dortmund s’apprête à revenir dans les négociations avec l’OL pour faire venir Cherki.

Il s’agira certainement du feuilleton de l’été. Où partira Rayan Cherki à un an de la fin de son contrat ? Alors que son départ est quasiment certain, l’enfant prodige de l’OL ne manque pas de prétendants, que ce soient outre-Manche, mais surtout en Allemagne. En effet, selon le média Ruhr Nachrichten, les dirigeants de Dortmund s’apprêteraient à pousser une troisième fois les négociations avec l’OL dans le cadre du transfert de l’international espoir français. Il serait même la tête de gondole du prochain mercato estival du club de la Ruhr, qui souhaite se baser sur le numéro 18 de l’OL pour restructurer son effectif.

Une 3e tentative en un an

L’été dernier, le milieu offensif rhodanien était déjà sur les tablettes du club allemand et les dirigeants du BVB voulaient le recruter. Seulement, l’arrivée du nouveau coach et ancien milieu de terrain des Marsupiaux, Nuri Şahin, avait remis en doute la venue de Cherki puisqu’il s’était opposé à son recrutement. Le Lyonnais était finalement resté entre Rhône et Saône. Cet hiver, alors que le coach turc a été débarqué, les performances du prodige français avaient de nouveau convaincu le club allemand.

Le BVB était revenu à la table des négociations avec une offre concrète de 22,5 millions d’euros. Cependant, c'est John Textor qui avait cette fois mis son veto à un départ, déclarant, dans un entretien avec Sky Sport Allemagne, que l’offre était "irrespectueuse" et "ne reflétait pas la valeur marchande du joueur". Une chose est sûre : l’avenir de Cherki est loin d’être décidé tant sa progression cette saison bluffe les plus grands clubs européens.