Après l’élimination en Ligue des champions, Vincent Ponsot affichait forcément de l'abattement comme l’ensemble des joueuses de l’OL. Néanmoins, le directeur général a rappelé qu’il restait un objectif aux Lyonnaises et à Joe Montemurro : remporter le championnat.

En tant que directeur général de l’OL, on suppose que c’est un résultat très frustrant avec cette élimination (1-4) ?

Vincent Ponsot : Oui, c'est une très lourde déception. Après, ça fait partie du football. Il y a un adversaire, on ne peut pas tout le temps gagner. Mais ça a été un match au sang à tous les niveaux. Donc oui, très déçu. Après, on a une saison à finir. On a encore un titre à aller chercher. Il y a des playoffs qu'on va recevoir. Ici, au Parc OL avec une demi-finale. J'espère une finale. À nous de relever la tête et de monter. Et qu'on a du caractère.

Vanessa Gilles disait qu’il allait être dur de passer à autre chose…

Les joueuses sont déçues. C'était un objectif important pour nous de retourner en finale. De prendre notre revanche par rapport à l'année dernière. Donc les joueuses, c'est normal. Là, elles sont sur leur match. Elles finissent leur match. Il y a forcément de la déception. Vous pouvez voir ça dans le vestiaire.

"On a une saison à finir avec ce titre à chercher en championnat"

Vous aviez souhaité que ce dimanche soit une fête. Elle est complètement gâchée.

Il faut qu'on dépasse le résultat. Feder a joué devant du public. Tout était fait pour que ce soit une fête. Mais il faut commencer par gagner les matchs. Et après, c'est aussi ça le football féminin. On a été mené 4-0. L'équipe s'est battue jusqu'à la fin à 4-1. À mon avis, il y a une petite main qui donne un petit pénalty. Mais bon, ça ne change rien à l'ensemble. Le public a continué de supporter l’équipe, jusqu'au bout. Il n'y a pas eu de sifflets contre les joueuses. Parce que le football féminin dépasse le cadre d'un simple résultat.

Est-ce que cette élimination peut avoir des conséquences sur vos projets estivaux ?

Même s'il y a de la déception, remettre au niveau est un peu dur. On est en demi-finale de Ligue des champions. Même si avec notre palmarès, on peut s'attendre à beaucoup mieux. Et je pense à la qualité de l'équipe que l'on a. Mais bien évidemment, on est aussi dans le foot. Il faut terminer notre saison proprement. Et après, il y aura des conséquences qui seront tirées du résultat dans sa globalité.

Il y a eu l’élimination précoce en Coupe de France, celle-ci en Ligue des champions. Est-ce que ça remet en question l'avenir de l’entraîneur ?

Non, là, on n'en est pas à parler de ça. Comme je disais, on a une saison à finir. On a encore un titre à aller chercher. Et après, à la fin de la saison, on tirera le bilan. Que ce soit au niveau de l'effectif, du staff, de tout le monde, nous-mêmes, pour tirer les leçons de ce qui s'est passé. Parce que notre ambition, elle est intacte. Et on sera encore là prochainement, en championnat, et les saisons prochaines en Ligue des champions.