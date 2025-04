Avant l’OL, le RC Lens est en "fin de cycle"

Will Still, ancien entraîneur de Reims aujourd’hui à Lens (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Après la lourde défaite subie par le RC Lens dimanche face à Auxerre, le coach artésien Will Still est apparu exaspéré face au manque de détermination et d’ambition de son équipe dans cette fin de saison. Cela étant dû aux situations contractuelles de certains, selon lui.

C’est "une saison de transition", selon Will Still. Il n’aime pas vraiment le terme. Mais le technicien du RC Lens ne peut que constater l’irrégularité de son équipe en cette fin d’exercice. Les Sang et Or peinent à enclencher une série de résultats positifs et sont constamment rattrapés par leurs erreurs. Une situation sportive qui les place dans le ventre mou du classement (8e), sans possibilité d’entrevoir une place européenne d’ici à la fin de saison. Avant d’affronter l’OL (04/05, 17 h 15), les Lensois se sont sèchement inclinés face à l’AJ Auxerre (0 - 4) dimanche.

"La fin d’un cycle pour certains et la fin d’une histoire pour d’autres"

Un résultat "inacceptable" selon le coach belge qui a fustigé les "attitudes dont on a fait preuve" au micro de DAZN dimanche. Selon lui, les mauvais résultats nordistes sont à mettre en lien avec les situations contractuelles de certains. Notamment des plus anciens au club, pour qui cette saison marque "la fin d’un cycle ou la fin d’une histoire", à en croire les propos de l’ancien entraîneur du Stade de Reims.

Symbole de ce contexte nauséabond en terres nordistes, Florian Sotoca. Exclu en fin de match face aux Bourguignons, le capitaine lensois n’y arrive plus. Très loin de ses standards habituels d’un point de vue statistique, le Narbonnais n’a inscrit qu’un seul but et délivré qu’une passe décisive cette saison en Ligue 1. À titre de comparaison, il avait été 13 fois décisif l’année dernière. Mais il n’est pas le seul joueur à être visé. Adrien Thomasson ou encore Wesley Said sont désormais également remplaçants et seront aussi en fin de contrat en juin 2026.

Le directeur sportif Diego Lopez en porte-à-faux

Les dirigeants artésiens devront donc trouver une porte de sortie à ces joueurs cet été s’ils veulent en dégager une bonne indemnité de transfert. Mais pour l’heure, Will Still doit composer avec eux jusqu’en fin de saison. Lui qui a demandé "une sérieuse injection de qualités, de personnalités pour réussir à créer quelque chose de nouveau. Et je ne parle pas que des joueurs".

Également pointé du doigt, le travail mené par le directeur sportif du RC Lens, Diego Lopez. Nommé en septembre 2024, le dirigeant de 35 ans est également critiqué par les supporters du club. Lesquels ont d’ailleurs scandé "Lopez démission" durant la rencontre face à Auxerre dimanche. Un contexte de début de crise interne qui pourrait sourire à l’OL ce dimanche. Les hommes de Paulo Fonseca accueilleront le RC Lens dans une rencontre vitale pour une place en Ligue des champions l’année prochaine.