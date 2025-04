À l’OL, la Ligue des champions passera par la défense

Avec quatre buts encaissés en 45 minutes contre Strasbourg, l’OL est retombé dans ses travers défensifs. À l’heure où se présente Lille ce samedi à Décines, la formation lyonnaise se doit d’être hermétique pour continuer à croire à la Ligue des champions.

Dans ce sprint final, la vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain. Il y a encore quelques journées, presque tout le monde voyait l’OM comme le futur dauphin du PSG. Désormais, c’est une bataille à six qui se joue pour cette deuxième place et la 28e journée de Ligue 1 pourrait encore bouleverser l’ordre établi. Monaco a pris les commandes de cette lutte lors du dernier week-end et la défaite de Nice vendredi à la maison contre Nantes (1-2) pourrait profiter à Lille, Strasbourg, mais aussi l’OL. Une victoire ce samedi et les Lyonnais gagneraient à coup sûr deux plus, réintégrant le top 5 du championnat.

Encore faut-il gagner… Devant plus de 50 000 spectateurs, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ne s’avancent pas forcément avec le maximum de confiance. Si Paulo Fonseca veut s’appuyer sur la première mi-temps à Strasbourg, peut-être la meilleure de la saison, le second acte à la Meinau a balayé d’un revers de la main les efforts faits avant la pause. Une défaite 4-2, une opportunité de remonter sur le podium ratée et désormais l’obligation de gagner contre le LOSC.

Deux matchs sans prendre de buts en Ligue 1 sous Fonseca

On dit que la course au titre ou ici à la Ligue des champions est un marathon plus qu’un sprint, l’OL serait bien avisé de ne pas ménager ses efforts face à la bande de Bruno Genesio. En grillant son joker en Alsace, le club lyonnais est presque condamné au sans-faute sur les sept prochaines journées. Le revers de Nice contre Nantes (1-2) montre que le football n’est pas une science exacte, mais pour garder son destin en main, l’OL a toutes les raisons de se racheter contre Lille. Cela passera d’abord par le retour d’une assise défensive. Les quatre buts encaissés à Strasbourg font tâche même si le penalty de Georges Mikautadze a limité l’impact sur le goal-average.

Néanmoins, la passivité avec laquelle se sont fait prendre les Lyonnais vendredi dernier interpelle. Il n’y a qu’à voir la déclaration de Tanner Tessmann pour quasiment prendre peur. La formation lyonnaise ne s’attendait pas à voir Strasbourg changer de visage alors que tout le monde s’est sûrement fait la réflexion à la pause en voyant l’OL ne pas concrétiser sa domination avec un but. S’étant vu peut-être trop beau, l’OL a peut-être péché par excès de confiance. "Ça a été mental aussi. On a très bien joué en première mi-temps, la meilleure peut-être, et on a peut-être pensé que le match pouvait continuer comme ça. On s’est relâché défensivement", a souligné Paulo Fonseca jeudi en conférence.

Une semaine basée sur le travail défensif

De son perchoir à la Meinau, l’entraîneur portugais n’a certainement pas apprécié la facilité qu’a pu avoir Bakwa en repiquant dans l’axe, ayant le chemin du but ouvert par les positions d’Abner et Tessmann. Quand l’évolution défensive avait été pointée du doigt ces dernières semaines, une piqûre de rappel a dû être faite durant toute la semaine de la préparation pour Lille. "Après le match que nous avons produit à Strasbourg où on a fait des erreurs fatales, je pense qu’il était important de retravailler ces aspects qui sont très importants pour l’équipe."

À son arrivée, Fonseca a érigé ce chantier comme prioritaire et cela avait plus ou moins porté ses fruits. L’impression générale a permis de voir un mieux, mais dans les chiffres, l’OL n’est ressorti avec un clean-sheet qu’à deux reprises en championnat. Forcément, au moment de jouer le sprint final, le coach appelle à la bonne envie de tous et pas seulement les défenseurs. "J’ai dit aux joueurs que la clé de notre équipe réside dans les phases défensives, bien plus que dans l’animation offensive, a-t-il rapporté. Quand notre équipe est bien en place défensivement, je sais que nous aurons toujours la possibilité de gagner, parce que nous avons la qualité pour créer du jeu et nous procurer des occasions".

Tagliafico de retour

Confirmant que le chantier défensif restait prioritaire - "je ne suis pas un entraîneur défensif. Je n’aime pas beaucoup travailler cet aspect, mais c’est notre réalité" - Paulo Fonseca va pouvoir compter sur le retour de Nicolas Tagliafico. Préservé à Strasbourg après son long périple sud-américain, le latéral va retrouver son couloir gauche et apporter son énergie et sa grinta. Elles ne seront pas de trop contre Lille, réputé pour être une équipe qui joue et qui fait le spectacle. À Strasbourg, les Lyonnais ont été bien trop gentils en deuxième mi-temps, permettant au RCSA d’exploiter les brèches laissées par le milieu puis la défense.

Avec le champion du monde argentin, un peu de vice ne sera pas de trop. "Nicolas est un joueur important, avec beaucoup d’expérience, une mentalité primordiale pour le groupe. Mais on n’a pas perdu parce qu’il n’a pas joué." Un joueur ne change certes pas le visage de toute une équipe. Mais il peut montrer l’exemple. Tagliafico est plutôt une valeur sûre sur ce point. Le travail défensif sera l’affaire de tous, il est vrai, mais comme on peut souvent l’entendre, les attaques font gagner des matchs, la défense des titres. Il n’est aujourd’hui pas question pour l’OL de jouer un mauvais tour au PSG, mais accrocher la Ligue des champions aura la même saveur qu’un trophée national.