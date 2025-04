Le 9 avril 2005, Jean-Yves et Matthias perdaient la vie dans un accident de la route sur le trajet Lyon - Nantes. Presque vingt ans après le drame, l’OL rendra hommage à ces deux supporters avant la rencontre contre Lille, ce samedi.

Dans le football, il y a les belles histoires et celles qu’on aimerait largement oublier. Ce fut le cas du 9 avril 2005, à l’occasion du déplacement de l’OL à Nantes. Pendant que les joueurs de Paul Le Guen préparaient leur rencontre contre les Canaris à la Beaujoire, de nombreux supporters n’avaient pas hésité à faire la route menant à la ville de Loire-Atlantique. Jean-Yves et Matthias en faisaient partie, mais ils n’ont malheureusement jamais réussi à arriver jusqu’à bon port. Victimes d’un accident de la route mortel, les deux supporters lyonnais avaient perdu la vie sur ce trajet.

Un tifo au virage Sud

Les joueurs de l’OL avaient alors rendu hommage à la Beaujoire, et ce sera de nouveau le cas vingt ans plus tard au Parc OL. En marge de la venue de Lille à Décines ce samedi, l’OL a annoncé qu’une minute de silence sera observée avant le coup d’envoi du match. Le Virage Sud, auquel appartenaient les deux supporters, rendra hommage à leur mémoire en déployant un tifo. Vingt ans après, le souvenir perdure et le plus beau des hommages sera une victoire des coéquipiers d’Alexandre Lacazette.