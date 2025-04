L’OL face à ses fameuses "sept finales" en Ligue 1

Alexandre Lacazette célèbre son but lors d’OL – Le Havre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Battu par Strasbourg vendredi dernier, l’OL a grillé son joker dans la course à la Ligue des champions. Ce samedi (21h05), la formation rhodanienne n’a pas d’autres choix que de s’imposer face à Lille.

"C’est un match important, mais pas forcément décisif". Jeudi, Paulo Fonseca a cherché à minimiser l’impact de la venue de Lille à Décines, ce samedi. Une façon de faire retomber la pression chez ses joueurs ? Malgré son discours public, l’entraîneur sait pertinemment que l’OL n’a pas le droit à l’erreur dans cette 28e journée de Ligue 1. Après avoir perdu à Strasbourg vendredi dernier, la formation rhodanienne est retombée à la 7e place du classement. Avec la réception d’un autre concurrent direct pour la Ligue des champions, les Lyonnais ont l’opportunité de se rattraper.

Avec la défaite de Nice à domicile contre Nantes vendredi, il y a un nouveau bon coup à faire. Alors quand Fonseca parle de match important, mais pas décisif, cela concerne avant tout un scénario avec une victoire à la clé. L’OL repasserait devant Lille et Nice et pointerait au mieux à la 5e place, avec un point d’avance sur les deux équipes citées. Loin d’être un écart conséquent et le Portugais a, sur ce point, raison.

Un quasi sans-faute pour accrocher la Ligue des champions

Toutefois, dans le scénario d’une nouvelle défaite ce samedi, Lille, qui repasserait devant Nice, prendrait cinq longueurs d’avance sur l’OL. Là encore, l’écart n’est pas insurmontable, mais les chances lyonnaises de Ligue des champions seraient plus qu’entamées. En perdant à Strasbourg, l’OL sait qu’il a grillé le joker qu’il pouvait avoir en sa possession dans ce sprint. Comme les fameux « on prend match après match », les Lyonnais ont ressorti les traditionnelles "sept finales à jouer". À la différence que ce samedi, il n’y aura pas de trophée à soulever contre Lille. Néanmoins, l’issue finale contre les Dogues a tout d’un couperet qui pourrait être fatal.