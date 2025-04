L’ambiance au Parc OL à l’entrée des joueurs. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Cinq jours avant de recevoir Manchester United, le Parc OL va compter sur une répétition grandeur nature ce samedi. OL - Lille va attirer plus de 50 000 spectateurs.

En l’espace de cinq jours, près de 110 000 spectateurs vont prendre place dans les gradins du Parc OL. À l’heure où la formation lyonnaise doit trouver un rebond sportif, le soutien populaire sera au rendez-vous à Décines. Les affiches aident forcément avec les venues de Lille et de Manchester United dans le Grand Stade. Ce samedi soir, malgré l’horaire tardif, c’est une enceinte quasi comble qui va pousser les joueurs de Paulo Fonseca à effacer la contreperformance à Strasbourg. Si 45 000 billets avaient été édités au début de la semaine, la barre des 50 000 spectateurs sera franchie à 21h05 au moment du coup d’envoi donné par Eric Wattellier.

Une minute de silence avant le match

L’atmosphère décinoise devrait permettre aux coéquipiers de Corentin Tolisso de se transcender. La venue de Lille sonnera comme une répétition générale avec le choc contre Manchester United, jeudi prochain en Ligue Europa. Comme écrit un peu plus tôt dans la journée, les plus de 50 000 spectateurs présents ce samedi rendront un hommage à Jean-Yves et Matthias, deux supporters tués sur la route le 9 avril 2005 en se rendant à Nantes pour un match de l’OL. Un silence de cathédrale devrait régner au Parc OL pendant une minute.