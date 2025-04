OL - Lille : compo probable, horaire, diffusion TV

Compo probable, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 28e journée de Ligue 1 entre l’OL et Lille.

Compo probable et avant-match

Ça passe ou ça casse. Ce samedi, l’OL n’a pas forcément à tergiverser au moment d’appréhender la venue de Lille à Décines. Après avoir été battus à Strasbourg, une semaine plus tôt, les Lyonnais doivent impérativement gagner pour continuer de croire à la Ligue des champions. Si Paulo Fonseca ne veut pas entendre parler de Manchester United, un résultat positif contre les Dogues permettrait d’arriver avec une confiance différente jeudi prochain qu’un second faux-pas de suite. Tanner Tessmann a parlé de "sept finales" jeudi en conférence de presse et l’OL sait qu’il n’a plus de joker à griller. Si la deuxième place est encore à cinq points avant cette 28e journée, tout autre résultat qu’une victoire pourrait repousser la formation rhodanienne dans les cordes.



Pour la venue du LOSC, Paulo Fonseca peut encore compter sur un groupe au complet. Malick Fofana reste encore indisponible, mais à côté de ça, tous les joueurs sont valides. Le Portugais a d’ailleurs choisi de ne pas retenir Duje Caleta-Car, préférant Warmed Omari, pourtant absent de l’entraînement jeudi. Avec le retour de suspension de Saël Kumbedi, l’OL a des munitions et certains éléments devraient retrouver une place de titulaire à Décines. On pense notamment à Nicolas Tagliafico, ménagé à Strasbourg après son long périple. Ce pourrait également être le cas de Thiago Almada, lui aussi rentré tard d’Argentine. Quoi qu’il en soit, le onze de ce samedi soir devrait être bien différent de celui en Alsace.

La compo probable de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tessmann - Nuamah, Tolisso, Almada - Mikautadze (ou Lacazette)

À quelle heure se joue OL - Lille ?

Depuis la mise en place de la nouvelle case horaire par la LFP, l’OL n’avait pas encore expérimenté le match de samedi 21h05, si ce n’est lors du lancement au mois de janvier contre Toulouse. Ce samedi, c’est donc à un horaire assez tardif qu’Eric Wattellier donnera le coup d’envoi de ce choc pour l’Europe. L’arbitre central n’est pas forcément un bon souvenir pour l’OL puisque cela correspond à deux revers cette saison. À Brest et contre le PSG.

Sur quelle chaîne voir OL - Lille ?

En choisissant de passer de 21h à 21h05, la LFP souhaitait permettre une meilleure éditorialisation de l’avant-match à DAZN. En pleine tourmente autour du diffuseur, les supporters lyonnais n’étant pas présents au Parc OL devront une fois de plus se brancher sur DAZN pour suivre cet OL - Lille.