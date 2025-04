Absent de l’entraînement à deux jours du choc face à Lille, Omari est finalement convoqué par Paulo Fonseca et prend la place de Caleta-Car.

Bloqué à l’infirmerie depuis plusieurs jours, Malick Fofana a encore du temps devant lui avant de pouvoir soigner son entorse au genou, constatée après la victoire face au Havre le 16 mars (4 - 2). Éloigné des terrains pendant encore au moins deux semaines, l’ailier belge n’est évidemment pas dans le groupe qui accueillera Lille ce samedi (21 h 05, DAZN).

L’absence du numéro 11 lyonnais face à Lille est finalement compensée par la convocation du jeune Enzo Molebe. L’international français U18 enchaîne une nouvelle présence dans le groupe après le déplacement à Strasbourg. Il avait déjà pu effectuer ses premières minutes en professionnel lors du match d’Europa League à Qarabag (victoire 4 -1), mais n’a pas encore pu découvrir la Ligue 1. De son côté, la réserve de l’OL, opposée au club Hauts Lyonnais à 18 h 00 samedi, devra une nouvelle fois se passer de l’attaquant de 17 ans.

Caleta-Car hors du groupe

Une convocation qui vient s’ajouter à celle de Warmed Omari. Absent lors de la séance d’entraînement jeudi, le Comorien, prêté par le Stade Rennais, est finalement présent et prend la place de Duje Caleta-Car, peu utilisé par Paulo Fonseca.

Deux joueurs sur lesquels ne s'appuie pas le technicien portugais. En effet, Omari n'a plus joué sous la tunique lyonnaise depuis le match de coupe de France face à Bourgoin-Jallieu le 15 janvier dernier (2 - 3 après T.A.B). Auteur d’une bourde menant à l’égalisation des Berjalliens à 2 - 2, il n’avait déjà pas vraiment la confiance de Pierre Sage et ne bénéficie pas plus de celle de Paulo Fonseca. Toujours hors du groupe ou sur le banc, le numéro 23 des Rhodaniens n’a joué que 277 minutes cette saison, pour seulement sept petites minutes grignotées en Ligue 1.