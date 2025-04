OL : la L1 lance son trophée du meilleur dribbleur du championnat

Rayan Cherki lors d’OL – Ludogorets (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce vendredi, la LFP a annoncé le lancement de son trophée du meilleur dribleur, une récompense mettant en avant les "artistes" de Ligue 1.

Il s’agira peut-être d’une récompense taillée pour le numéro 18 de l’OL Rayan Cherki. Ce vendredi, la Ligue de football professionnel a lancé son trophée de meilleur dribbleur du championnat de France. Désigné ambassadeur de cette distinction, Eden Hazard est, selon la LFP, l’emblème de ce que représente ce trophée : "un hommage à l’audace, à la créativité et plus encore, l’héritage du football de rue".

Champion de France avec le LOSC lors de la saison 2010 - 2011, le virtuose belge, aujourd’hui à la retraite, avait ébloui les pelouses de Ligue 1 de son talent. Les critères de notation pour ce nouveau trophée seront donc liés aux qualités de l’ancien Diable Rouge. Selon la ligue, ils reposeront, entre autres, sur le "ratio dribbles tentés / réussis, apport pour le jeu, style, élégance et complexité du dribble, comportement / attitude".

Rayan Cherki récompensé ?

Ce ne sera donc pas le joueur le plus efficace qui sera récompensé, mais celui qui aura "marqué" de son empreinte cette saison par ses gestes les plus fous. Akliouche, Doué, Zhegrova mais aussi Rayan Cherki. Nombreux seront les prétendants à ce nouveau trophée. L’international espoir français réalise sa première saison pleine avec l’OL. De quoi lui permettre d’espérer remporter un premier trophée individuel en professionnel. Auteur de 8 buts et 18 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, le milieu de terrain lyonnais était même devenu un sérieux candidat à une première sélection en A chez les bleus lors de la dernière trêve internationale.

Les nommés connus début mai

S’il veut concourir pour remporter ce nouveau trophée, Rayan Cherki devra continuer à être performant cette saison. Alors qu’il a su épurer son jeu en alliant créativité et efficacité, le meneur de jeu aura fort à faire face à ses concurrents. A l’image de Désiré Doué, qui a connu sa première sélection en équipe de France avec Didier Deschamps. L’ancien Rennais pourrait faire office de favori. Les nommés seront connus au début du mois de mai et la phase de vote, à laquelle pourront participer les fans, démarrera dans la foulée.