Ce vendredi, les joueuses de l’OL parties en sélection évoluent en Nations League ou en amical. Un programme chargé pour dix d'entre elles.

Alors que les planètes sont alignées pour les joueuses de l’OL, en championnat et en Ligue des champions, une grande majorité d’entre elles ont rejoint leur sélection durant la trêve internationale. Dès ce vendredi, elles seront dix à évoluer sous les couleurs de leur pays, principalement en Nations League.

Déjà deux Lyonnaises forfaits chez les bleues ?

La 3ᵉ journée de la compétition européenne commence ce vendredi et seulement trois internationales françaises de l’OL (Bacha, Le Sommer et Majri) seront disponibles pour affronter la Suisse avec les bleues, à Saint-Gall (20 h 00, France 4). Il y aurait pourtant dû en avoir cinq, avant que Kadidiatou Diani ne déclare forfait à la suite d’une commotion cérébrale subie à Lyon. L’ancienne Parisienne manquera donc ce rassemblement. À ce forfait, pourrait venir s'ajouter celui de Wendie Renard. Selon les informations de Lyon foot, la capitaine lyonnaise est touchée au pied et devrait être ménagée pour ce match. Elle n'a pas participé à la dernière séance d'entraînement ce jeudi.

Toutefois, Eugénie Le Sommer, double buteuse face à Fleury lors de son dernier match, et ses deux coéquipières ne seront pas les seules protégées de Joe Montemurro à jouer ce vendredi soir. Les deux milieux de terrain néerlandaises Damaris Egurrola et Danielle Van de Donk affronteront l’Autriche à 20 h 00 à domicile, tandis que Däbritz (Allemagne) et Svava (Danemark) représenteront également leur nation ce soir, respectivement face à l’Écosse et le Pays de Galles. En ouverture de bal, l'attaquante Lyonnaise Ada Hegerberg se déplacera en Islande avec la Norvège à 17h45.

Deux matchs amicaux pour Gilles et Dumornay dans la nuit

Outre Atlantique, la défenseure centrale Canadienne des fenottes Vanessa Gilles et la deuxième meilleure buteuse de D1 Melchie Dumornay (15 buts) joueront en match amical dans la nuit de vendredi à samedi. La numéro 6 de l’OL sera opposée au Chili avec sa sélection haïtienne (00 h 00) tandis que le Canada recevra l’Argentine à Vancouver (04 h 30).

Carpenter n’est pas sur la feuille de match avec l’Australie

Alors que les joueuses australiennes affrontaient vendredi matin la Corée du Sud en match amical (victoire 1 - 0), le sélectionneur écossais de l’équipe Tom Sermanni a choisi de se passer de la latérale droite lyonnaise Ellie Carpenter, elle qui avait déjà été fragilisée par un problème à la cheville avant le derby remporté contre l’AS Saint-Etienne le 22 mars dernier (5-0). Simple précaution, choix tactique ou nouveau pépin physique pour l'Australienne ? Pour l'heure, aucune information n'a filtré à ce sujet.

Le programme des internationales féminines de l'OL ce vendredi et cette nuit :

– Islande - Norvège, 17 h 45 à Reykjavik (Hegerberg)

– Suisse - France, 20 h 00 à Saint-Gall (Bacha, Majri, Le Sommer, Renard ?)

- Pays-Bas - Autriche, 20 h 00 à Almelo (Damaris, Van de Donk)

- Pays de Galles - Danemark, 20 h 15 à Cardiff (Svava)

- Ecosse - Allemagne, 20 h 35 à Dundee (Däbritz)

- Chili - Haïti, le 5 avril à 00 h 00, à Santiago (Dumornay)

- Canada - Argentine, le 5 avril à 04 h 30, à Vancouver (Gilles)