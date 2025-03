Eugénie Le Sommer, attaquant de l’OL et de l’équipe de France (crédit : David Hernandez)

Titulaire dimanche contre Fleury, Eugénie Le Sommer s’est illustrée avec un doublé en première mi-temps. La première réalisation à la 32e minute lui a permis de passer le cap des 200 buts en championnat avec l’OL.

Comme pour Wendie Renard, on a l’impression qu’il ne se passe pas une semaine sans qu’un record ou qu’un cap ne soient passés par Eugénie Le Sommer. Que ce soit avec l’équipe de France ou l’OL. Cela traduit la longévité de l’attaquante française qui va fêter ses 36 ans en mai prochain, mais surtout le niveau auquel elle évolue encore. Elle n’est certes plus une titulaire en puissance, que ce soit en sélection ou en club, mais la native de Grasse continue de faire trembler les filets. Il n’y a qu’à regarder le match de dimanche contre Fleury pour s’en rendre compte. Alignée aux côtés de Melchie Dumornay et Tabitha Chawinga, Le Sommer n’a eu besoin que d’une mi-temps pour se mettre en évidence.

Un but toutes les 90 minutes cette saison

Si l’OL est rentré aux vestiaires avec deux buts d’avance à la pause, il le doit à sa numéro 9. À la 32e puis à la 43e, Eugénie Le Sommer a poussé Emma Francart à aller chercher par deux fois le ballon au fond de ses filets. Avec seulement 644 minutes jouées en Première Ligue cette saison, l’internationale française affiche malgré tout une moyenne d’un but toutes les 92 minutes, preuve encore de son efficacité. Dimanche, Le Sommer a d’ailleurs franchi la barre des 200 buts inscrits sous le maillot de l’OL en championnat. Elle est en même désormais à 201 avec son doublé.