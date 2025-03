Le Parc OL franchit la barre des 45 000 pour la venue de Lille

À quelques jours de la réception de Lille en Ligue 1, le Parc OL devrait être bien garni pour un match qui peut être un tournant dans la fin de saison lyonnaise.

Il s’agira sans aucun doute d’un match crucial pour la fin de saison de l’OL en Ligue 1. Après avoir pris une claque par le Racing Club de Strasbourg (4-2) vendredi dernier, les hommes de Paulo Fonseca devront se rattraper à domicile samedi 5 avril s’ils ne veulent pas voir leurs concurrents directs prendre le large au classement. Cette rencontre devrait attirer les foules et les chiffres confirment pour l’instant cela : selon les informations d'Olympique-et-Lyonnais, la barre des 45 000 places vendues a été franchie. D’ici à ce week-end, le club espère que les ventes vont s’accélérer afin de permettre aux Lyonnais d'évoluer dans une grosse ambiance et de pousser pour mettre les Dogues à genoux.

Le club mise sur l'union sacrée

Les joueurs lyonnais feront face à un LOSC en confiance qui a remporté le derby du nord dimanche soir face à Lens (1-0). Jonathan David et ses coéquipiers sont repassés devant l’OL au classement à l’issue de la 27e journée de championnat. Il ne reste plus que sept rencontres en ligue 1, outre la campagne de Ligue Europa, avant de savoir si l’OL participera ou non à une coupe d’Europe l’année prochaine. D'ici là, les Rhodaniens devront cette fois être impériaux face à un adversaire direct. Cette saison, ils eurent souvent du mal à montrer leur visage de prétendants à la Ligue des champions face à des équipes mieux classées. En effet, face au top 8 actuel, l'OL affiche un bilan de 6 défaites, 3 victoires et 2 matchs nuls.

Un match capital dans cette fin de saison

La rencontre de samedi sera donc déjà déterminante dans cette lutte à distance de 6 équipes entre la 2e et la 7e place. Les Dogues occupent actuellement la 4e place, mais l’OL pourrait bien leur passer devant en cas de victoire. Une chose est sûre : il ne faudra pas perdre pour les Lyonnais s’ils ne veulent pas se retrouver à cinq longueurs des Nordistes et entrevoir une nouvelle mauvaise série de résultats avant le choc face à Manchester United en Ligue Europa.