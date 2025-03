Eric Wattellier au sifflet pour OL - Lille, samedi (21h05)

Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1 (Photo by JEAN CATUFFE / Jean Catuffe / DPPI via AFP)

Samedi, le Parc OL devrait être bien garni pour la venue de Lille. Eric Wattellier arbitrera cette rencontre de la 28e journée de Ligue 1.

Ce lundi après-midi, les joueurs de l’OL ont repris la direction du centre d’entraînement de Décines pour préparer au mieux la venue de Lille. Le match de samedi, comptant pour la 28e journée de Ligue 1, va clairement être crucial pour la formation lyonnaise. Après le revers 4-2 à Strasbourg, les joueurs de Paulo Fonseca ne peuvent se permettre de faire un nouveau faux-pas contre un concurrent direct à l’Europe. Les supporters, qui devraient être nombreux selon nos informations, attendent logique une réaction d’orgueil de la part de l’OL face au LOSC (21h05). L'arbitre de ce choc contre la bande de Bruno Genesio reste bien connu des Lyonnais et Lillois : Eric Wattellier.

Deux matchs, deux défaites pour l'OL

L’arbitre de 37 ans a déjà croisé la route de l’OL à deux reprises cette saison et ce ne sont malheureusement pas des bons souvenirs. Le 11 janvier dernier, Eric Wattellier avait arbitré la défaite à Brest (2-1) avant de remettre ça le 23 février dernier avec la défaite lyonnaise contre le PSG à Décines (2-3). Pour le LOSC, la présence de l’arbitre est bien plus heureuse avec deux victoires et un nul. Samedi, à Décines, il aura comme assistants Mikael Berchebru et Steven Torregrossa tandis qu’Abdelatif Kherradji sera le quatrième arbitre. Nicolas Rainville et Bruno Coué auront la charge de la VAR.