Fonseca envoie un message à ses joueurs avant OL - Lille

Paulo Fonseca avec Rayan Cherki lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Après la défaite à Strasbourg vendredi dernier, l’OL attaque un mois d’avril des plus compliqués entre Ligue 1 et Ligue des champions. Toutefois, Paulo Fonseca ne veut pas que ses joueurs se trompent d’objectif samedi contre Lille.

Ils auraient aimé attaquer ce mois d'avril d'une autre manière. Battus à Strasbourg, les joueurs de l'OL ont mal fini mars et n'attaquent pas avril dans les meilleures conditions. Hors des places qualificatives pour l'Europe après la 27e journée de Ligue 1, les Lyonnais n'ont pas d'autres choix que de s'imposer contre Lille, samedi (21h05) à domicile. Contre un concurrent direct, "on se doit de gagner", a rappelé Paulo Fonseca, qui assure malgré tout que "ce ne sera pas un match décisif, mais important". Néanmoins, bien que la deuxième place ne soit qu'à cinq longueurs avant ce nouveau week-end, un autre faux-pas serait préjudiciable pour l'OL.

"Manchester est important, mais Lille l’est tout autant"

En plus de se voir décrocher en Ligue 1, la formation rhodanienne enchaînerait une deuxième contreperformance de suite avant de retrouver Manchester United, jeudi prochain au Parc OL. Le rendez-vous européen est forcément déjà dans l'actualité lyonnaise, seulement Paulo Fonseca a envoyé un message clair. "Les joueurs qui pensent déjà à Manchester ne joueront pas. On doit être concentré sur le match de Lille. Manchester est important, mais Lille l’est tout autant." Est-ce que l'entraîneur portugais a déjà observé certains comportements qui laissaient présager ce déficit mental ? Fonseca n'est pas allé plus loin dans sa réflexion, mais bien appréhender Lille permettrait d'en faire tout autant avec Manchester United. L'OL ne doit pas se tromper d'objectif.