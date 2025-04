OL : "Il n'y a pas que le titre qui compte" en Ligue 1, juge Fonseca

Alors que le PSG peut être sacré champion ce week-end, la course à la Ligue des champions est toute aussi intéressante à suivre, selon Fonseca.

Avec ses 21 points d’avance sur Monaco (2e), le PSG a encore une fois écrasé toute concurrence cette saison en Ligue 1 et s’est d’ores et déjà adjugé le titre, bien que cela ne soit pas encore acté comptablement. De quoi remettre en cause la compétitivité du championnat et son attractivité. Pour répondre à cela, Jean-Michel Aulas, ancien président de l’OL (1987-2023), avait émis l’idée, il y a plusieurs jours, d’une phase de play-offs comme chez les féminines afin de rendre le championnat plus intéressant. Pour autant, avant la réception de Lille en championnat, Paulo Fonseca a lui estimé que la fin de saison restait passionnante à suivre, car "la qualité d’un championnat repose aussi sur les autres équipes. Les places pour la coupe d'Europe sont importantes, il n'y a pas que le titre qui compte".

Le technicien portugais englobe donc l’OL, à la bataille face à cinq autres concurrents pour décrocher une place qualificative pour la Ligue des champions l’année prochaine. Un objectif tout aussi important que le titre de champion du PSG selon lui.

La Ligue 1 est-elle toujours aussi attractive ?

Alors que le championnat est de moins en moins regardé, comme l'ont montré les chiffres d'audience de la plateforme DAZN (500 000 abonnés environ), la question de l’intérêt du public vis-à-vis du produit Ligue 1 se pose. En cause, le trop puissant PSG qui rafle tout sur son passage. Pour autant, Fonseca souligne simplement la qualité sportive des hommes de Luis Enrique : "s’ils sont champions à sept journées de la fin, c’est qu’ils méritent de l’être".

L’hégémonie d’une seule équipe est aussi parfois visible à l’étranger et ne doit pas, selon l’ancien entraîneur de l’AC Milan, conduire à la baisse d’attractivité du championnat : "En Angleterre, il se passe la même chose sur certaines saisons. C’est pareil en Allemagne avec le Bayern Munich". Quoi qu’il en soit, les Rhodaniens devront eux se montrer convaincants et efficaces face à Lille ce samedi s’ils veulent rester dans la course à la C1.