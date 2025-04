Ezequiel Lavezzi a raconté les dessous d’une conversation avec Almada, qui lui aurait demandé de l’aide pour signer à Naples. Sans que l'on sache si cet échange datait d'avant son arrivée à l'OL.

C’est certainement l’avenir de la sélection argentine et il commence à faire parler de lui au pays, à tel point que d’anciennes gloires de l’Albiceleste ne diraient pas non à l’idée de le voir jouer pour le Napoli, où Diego Maradona a joué entre 1984 et 1992. Invité sur le plateau de la chaîne CalcioNapoli24, Ezequiel Lavezzi a affirmé qu’il avait déjà pu parler au numéro 23 de l’OL lors d’une conversation au cours de laquelle Almada lui aurait demandé, en plaisantant, de l’aider à rejoindre le club d’Aurelio de Laurentiis. "J’ai parlé à Thiago Almada, je lui ai dit de venir (à Naples). Il a plaisanté avec moi, il m’a dit ‘emmène-moi là-bas, emmène-moi là-bas'."

Si le prodige argentin avait rejoint la Campanie, le transfert aurait sans doute suscité moins de contestations de la part des autres dirigeants italiens. En effet, interdit de recrutement cet hiver, John Textor et l’OL avaient contourné les sanctions imposées par la DNCG pour se faire prêter Thiago Almada. Cela a provoqué l’indignation de la plupart des présidents de Ligue 1, y allant chacun de leur réserve à chaque rencontre pour montrer leur opposition au recrutement du joueur et à la "méthode Textor".

Une montée en puissance à l'OL

Thiago Almada prend du galon à l’OL ces derniers temps et cela s’est ressenti du côté de la sélection argentine. Buteur suite à une sublime frappe en pleine lucarne face à l’Uruguay lors de la trêve internationale en mars, le milieu offensif argentin semble s’épanouir également dans l’Hexagone. Il a effectué ses deux premières passes décisives à l’Allianz Riviera face à Nice et inscrit son premier but face au Havre le 16 mars avec l’OL. Une forme sur laquelle les Lyonnais devront s’appuyer pour les grandes échéances qui se présentent à eux : sept matchs capitaux en championnat pour accrocher la Ligue des champions et, surtout, une double confrontation prestigieuse face à Manchester United en Ligue Europa.