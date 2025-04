Tessmann (OL) : "J'essaie d’apprendre de Matic tous les jours"

Arrivé à l'OL l’été dernier de Venise, mais peu utilisé par Pierre Sage, Tanner Tessmann retrouve du temps de jeu sous Paulo Fonseca et apprend aux côtés de Nemanja Matic.

Appelé à devenir le nouveau numéro 6 athlétique de l’OL, qui sait rassurer défensivement et faire le lien entre la défense et l’attaque, l’international américain Tanner Tessmann avait posé ses valises entre Rhône et Saône cet été. Sous Pierre Sage, ses premiers mois à l'OL ont servi de découverte et le milieu a été utilisé avec parcimonie sous l’ancien directeur du centre de formation. Malgré un très bon match lors de la réception du Besiktas, le numéro 15 de l’OL s’est toujours contenté de bouts de match ou de quelques titularisations lorsqu’il fallait faire souffler les titulaires.

L’expérimenté Matic l’a pris sous son aile

Remis en selle depuis l’arrivée de Paulo Fonseca, le milieu de terrain lyonnais a désormais la confiance du coach et enchaîne les titularisations aux côtés de Matic. Un joueur qui a du vécu et grâce auquel il apprend un peu plus au quotidien, comme l’a expliqué l’ancien joueur de Venise avant la réception de Lille : "Je pense que Matic nous pousse à être meilleurs". Le palmarès, l’aura et le talent du numéro 31 de l'OL contribuent à hausser le niveau de jeu de son compère devant la défense, précise Tessmann : "Être avec un joueur qui, dans sa carrière, a beaucoup gagné, c’est une grande expérience pour moi et ça m’apporte beaucoup".

La relation qui s’est tisée sur le terrain entre les deux joueurs s’est étendue en dehors et ils s’entendent "très bien", à en croire les propos du natif de Birmingham. À l’approche de rendez-vous cruciaux pour les Lyonnais, l’expérience et le leadership de Matic ne seront pas de trop pour permettre aux Rhodaniens de décrocher une place en Ligue des champions, par le championnat ou par la Ligue Europa. Une compétition qui permettra au Serbe de retrouver son ancien club : Manchester United.