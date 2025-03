Clinton Mata, Duje Caleta-Car et Lucas Perri lors d’OL – Strasbourg (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Le duel de ce vendredi entre Strasbourg et l’OL lance le sprint final de la Ligue 1. Avec un derby du Nord (Lille - Lens) et du Sud (Monaco - Nice) ce week-end, la course à la Ligue des champions risque d’être chamboulée. Zoom sur les calendriers des uns et des autres.

Ce vendredi soir, il n’y aura que trois points maximum délivré à l’issue de Strasbourg - OL. Néanmoins, qu’ils tombent dans l’escarcelle de l’un ou l’autre des clubs cités, cela aura forcément une incidence. Les Lyonnais peuvent repousser leurs homologues strasbourgeois à cinq longueurs tandis qu’un succès alsacien ferait monter le RCSA dans le top 5 et passer devant son adversaire du soir.

Une 27e journée déjà importante

C’est donc finalement plus que trois points qui sont en jeu, à l’heure d’attaquer le sprint final de la Ligue 1. Avant la trêve, la course à la Ligue des champions a été relancée et ce week-end de la 27e journée pourrait bien bouleverser l’ordre établi. En plus du déplacement rhodanien à Strasbourg, Monaco reçoit Nice samedi soir tandis que Lille affrontera Lens en clôture dimanche. La course à six pour la Ligue des champions promet sur les huit journées qu’il reste à disputer.

Les calendriers pour la course à la Ligue des champions :

OM : 2e avec 49 points

27e journée : Reims – OM

28e journée : OM – Toulouse

29e journée : Monaco – OM

30e journée : OM – Montpellier

31e journée : OM – Brest

32e journée : LOSC – OM

33e journée : Le Havre – OM

34e journée : OM – Rennes

AS Monaco : 3e avec 47 points

27e journée : Monaco – Nice

28e journée : Brest – Monaco

29e journée : Monaco – OM

30e journée : Monaco – Strasbourg

31e journée : Le Havre – Monaco

32e journée : ASSE – Monaco

33e journée : Monaco – Lyon

34e journée : Lens – Monaco

OGC Nice : 4e avec 47 points

27e journée : Monaco – Nice

28e journée : Nice – Nantes

29e journée : Strasbourg – Nice

30e journée : Nice – Angers

31e journée : PSG – Nice

32e journée : Nice – Reims

33e journée : Rennes – Nice

34e journée : Nice – Brest

Olympique lyonnais : 5e avec 45 points

27e journée : Strasbourg – OL

28e journée : OL – LOSC

29e journée : Auxerre – OL

30e journée : ASSE – OL

31e journée : OL – Rennes

32e journée : OL – Lens

33e journée : Monaco – OL

34e journée : OL – Angers

LOSC : 6e avec 44 points

27e journée : LOSC – Lens

28e journée : OL – LOSC

29e journée : Toulouse – LOSC

30e journée : LOSC – Auxerre

31e journée : Angers – LOSC

32e journée : LOSC – OM

33e journée : Brest – LOSC

34e journée : LOSC – Reims

RC Strasbourg : 7e avec 43 points

27e journée : Strasbourg – OL

28e journée : Reims – Strasbourg

29e journée : Strasbourg – Nice

30e journée : Monaco – Strasbourg

31e journée : Strasbourg – ASSE

32e journée : Strasbourg – PSG

33e journée : Angers – Strasbourg

34e journée : Strasbourg – Le Havre