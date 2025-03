Strasbourg - OL : compo probable, horaire et diffusion TV

Corentin Tolisso (OL) (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

Compo probable, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques avant le déplacement de l'OL à Strasbourg.

Avant-match

Les hommes de Paulo Fonseca sont sur un nuage en ce moment. En plus d'une qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa, les Lyonnais sont aussi sur une belle dynamique en Ligue 1, avec trois victoires consécutives face au Havre (4-2), Nice (0-2) et Brest (2-1). Une victoire ce vendredi à Strasbourg (20 h 45 DAZN) permettrait à l'OL de reprendre provisoirement la troisième place du championnat, avant le choc entre Nice (4ᵉ) et Monaco (3ᵉ) de ce dimanche.

Du côté alsacien, la série est aussi excellente avec cinq victoires contre Montpellier (2-0), Lens (0-2), Auxerre (0-1), Nantes (0-1) et Toulouse (2-1) pour un nul face à Brest (0-0) lors des six derniers matchs. Grâce à leurs performances, les hommes de Liam Rosenior sont septièmes du championnat. Ils sont à un point d'une qualification en coupe d'Europe et deux points de l'OL.

La compo probable de l'OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Matic - Nuamah, Tolisso, Cherki - Mikautadze

Les trois statistiques à connaitre pour ce match

Les joueurs de l'OL affichent un bon bilan en Ligue 1 face au RCSA, avec six victoires, deux nuls et deux défaites lors des dix derniers matchs. Pour rappel, 33 buts ont été inscrits lors de ces matchs, soit 3,3 en moyenne par rencontre. Enfin, Alexandre Lacazette reste sur deux buts lors de ses trois derniers matchs face à Strasbourg, une équipe qui réussit au "Général".

À quelle heure se joue Strabourg - OL ?

Le coup d'envoi de ce duel entre Strasbourgeois et Lyonnais aura lieu ce vendredi 28 mars à 20 h 45 à la Meinau. Un horaire peu commun pour les Alsaciens. En effet, leur dernier match joué à cette même heure remonte au 19 janvier, face à l'OM.

Sur quelle chaîne regarder Strasbourg - OL ?

Pour les fans de l'Olympique lyonnais qui ne se déplaceront pas à Strasbourg, il faudra s'installer devant DAZN pour suivre cette affiche. Effectivement, le diffuseur principal du championnat français retransmettra la rencontre.

Pour bénéficier de l'offre promotionnelle lancée par DAZN, cliquez ici.