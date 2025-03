Alors que le parcage à Manchester United devrait être important, celui à Strasbourg sera bien plus limité. Un arrêté préfectoral a restreint la venue des supporters de l’OL à 500.

Depuis le début de la saison, le soutien loin de Décines reste imposant. Dans la lignée de la saison passée, les supporters de l’OL n’hésitent pas à braver les kilomètres pour pousser les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vers la victoire. Ils étaient nombreux à attendre l’ouverture de la billetterie pour Old Trafford et Manchester United et le parcage dans le nord de l’Angleterre devrait être conséquent. Il le sera bien moins ce vendredi soir à la Meinau, à cause avant tout d’un arrêté préfectoral publié ces derniers jours. Si la venue des Lyonnais a bien été autorisée, il n’y aura que 500 supporters.

Une arrivée en bus avec les forces de l'ordre

Ainsi en a décidé la préfecture du Bas-Rhin, mettant en avant un antagonisme entre ultras des deux clubs. Comme à chaque arrêté, des restrictions ordonnent l’interdiction de se prévaloir d’être supporter de l’OL dans le centre de Strasbourg, tout comme le fait de circuler ou stationnent dans la cité alsacienne. Les supporters arrivant par bus, minibus, seront pris en charge par les forces de l’ordre sur l’aire de service du Haut-Koenigsbourg à 18h. Les véhicules particuliers rejoindront directement le stade de la Meinau par l’accès situé rue des Vanneaux à Strasbourg, précise l’arrêté.