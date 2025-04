OL : Tessmann, un "joueur fait pour notre style de jeu"

En apprentissage sous Pierre Sage, Tanner Tessmann a gagné ses galons de titulaire avec Paulo Fonseca. S’il peut être décrié, le milieu américain de l’OL plait à son nouveau coach.

On dit souvent qu’il y a des gagnants et des perdants à chaque changement de coach sur le banc. Le départ de Pierre Sage remplacé par Paulo Fonseca n’a pas échappé à la règle. Certains ont vu le temps de jeu fondre comme neige au soleil, tandis que d’autres ont connu un vrai renouveau. Ce terme n’est pas forcément approprié pour Tanner Tessmann mais l’Américain a clairement connu un changement de statut sous Paulo Fonseca. Quand il devait appréhender la Ligue 1 et une nouvelle culture lors de six premiers mois, Tessmann enchaîne les titularisations avec le Portugais depuis deux mois.

Hormis une entrée à la pause contre Le Havre, il a débuté tous les matchs depuis l’éviction de Pierre Sage. "Je joue plus avec Paulo, donc pour moi, ce changement a été bénéfique et j’ai eu plus de temps de jeu. Il croit en moi, mais il croit aussi en tous les joueurs. Tout le monde a beaucoup de confiance grâce à Paulo, et il fait jouer tout le monde. Il y a de la concurrence dans l’équipe, on doit travailler dur, mais c’est positif. Personne n’a de garanties et chacun fait les efforts nécessaires pour gagner du temps de jeu."

Le passage en 4-2-3-1 a aidé

Ce changement soudain n’est pas du fait d’un simple remplacement sur le banc. En arrivant à l’OL, Fonseca a surtout mis en place un 4-2-3-1 favorisant un double pivot quand Pierre Sage optait pour un 4-3-3. Le fait que Corentin Tolisso soit utilisé comme meneur a aussi permis à Tessmann d’enchaîner aux côtés de Nemanja Matic. L’entrejeu ne court pas spécialement vite avec ces deux éléments, mais l’OL aurait trouvé un certain équilibre pour le coach lyonnais. Si la prestation à Strasbourg a laissé à désirer, Tanner Tessmann a trouvé un entraîneur qui compte sur lui. "C’est un joueur fait pour notre style de jeu. Il dispose de caractéristiques importantes pour nous. C’est un joueur intelligent qui a une bonne compréhension du jeu. Il a beaucoup de qualités offensives, mais il doit progresser défensivement. C’est un joueur sur lequel je crois beaucoup."

Débarqué de Serie B l’été dernier, Tessmann doit encore digérer le passage à un niveau supérieur.