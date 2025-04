Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas contre le Portugal (Photo by Oli SCARFF / AFP).

Vendredi soir, la plupart des joueuses internationales de l’OL étaient sur le pont. Toutes les Fenottes qui ont joué ont gagné avec une mention pour Melchie Dumornay et Damaris Egurrola, buteuses.

Ce fut un vendredi soir quasiment parfait pour les internationales de l’OL. Hormis le nul de la Norvège (0-0) avec une Ada Hegerberg qui n’a pas joué, l’ensemble des Lyonnaises sur le pont ont entamé cette trêve internationale avec une victoire. En plus des Bleues, elles étaient six autres joueuses à disputer une rencontre avec plus ou moins d’enjeu. En Europe, il était question de Ligue des Nations avec Sofie Svava, vainqueur du pays de Galles avec le Danemark (1-2). La latéral a joué la deuxième mi-temps, ce qui est toujours 45 minutes de plus qu’Hegerberg et Sara Däbritz, qui ont fait l’impasse sur leur premier match de la trêve. Les Pays-Bas disputaient également leur troisième match dans la compétition européenne et les Bataves n’ont pas tremblé contre l’Autriche (3-1).

Duel Heaps - Tarciane ce samedi soir

Titulaire et ayant joué les 90 minutes, Damaris Egurrola s’est illustrée avec un but tandis que Daniëlle van de Donk s’est contentée de 17 minutes. Assez pour prendre un carton jaune. Après les matchs à enjeu, Haïti et le Canada disputaient deux amicaux de l’autre côté de l’Atlantique. Deux rencontres et deux victoires. Vanessa Gilles et ses coéquipières ont facilement disposé de l’Argentine (3-0) tandis que Melchie Dumornay a offert la victoire à son pays avec un but sur penalty contre le Chili (0-1). Ce samedi, un duel 100% OL se tiendra dans le Colorado puisque les États-Unis de Lindsey Heaps affrontent le Brésil de Tarciane.