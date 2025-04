Ce samedi, près de 60 000 personnes vont débarquer à Décines pour le match entre l’OL et Lille ainsi que le concert de la Star Academy. De quoi pousser à anticiper la venue à l’OL Vallée.

Il va y avoir du monde à Décines ce samedi soir. Et pas seulement pour la venue de Lille au Parc OL pour affronter l’équipe de Paulo Fonseca. Plus de 50 000 spectateurs vont prendre place dans l’enceinte décinoise mais ils ne seront pas les seuls à assister à un spectacle du côté de l’OL Vallée. En effet, pendant qu’Eric Wattellier donnera le coup d’envoi de la rencontre de la 28e journée de Ligue 1 à 21h05, dix mille spectateurs auront pris place depuis déjà une heure du côté de l’Arena avec le concert de la Star Academy. Une sacrée affluence qui pourrait entraîner quelques embouteillages pour accéder à Décines.

Le réseau TCL encore perturbé

En ce sens, l’OL conseille aux supporters d’anticiper au maximum leur venue à l’OL Vallée. D’autant plus qu’il existe toujours les problèmes de transport TCL avec les travaux du tram T3 entre la Part-Dieu et Carré de Soie. Des navettes sont prévues par la société de transport, mais prendre une plage horaire plus grande qu’à l’accoutumée reste conseillé. Pour ceux qui souhaiteraient prendre un peu d’avance, il y a la possibilité d’aller voir la réserve de Gueïda Fofana à 18h du côté du GOLTC avec le match de National 3 contre Hauts Lyonnais avant d'enchaîner avec l'équipe première.