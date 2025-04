OL Académie : le programme du week-end

Les garçons de l’académie sont de retour ce week-end. La réserve reçoit Hauts Lyonnais tandis que les U19 et U17 joueront à l'extérieur.

Le sprint final est lancé pour l’académie de l’OL. Ce week-end, les filles ne joueront pas en championnat et reprendront la semaine prochaine. Les garçons sont eux sur le pont. La réserve de Gueïda Fofana accueille Hauts Lyonnais au Groupama OL Training Center ce samedi 5 avril à 18 h 00 (stade Gérard Houllier 1). À six journées de la fin, les coéquipiers de Téo Barisic sont 4ᵉˢ avec 34 points et pointent à six longueurs du premier, seul promu en National 2. La montée à l’échelon supérieur est donc encore jouable pour les Gones qui devront confirmer leur solide victoire arrachée à Bourgoin-Jallieu (2ᵉ) lors de la précédente journée.

Poursuivre la belle série pour les U17

Invaincus depuis le 25 janvier, les jeunes U17 d’Amaury Barlet restent sur une série de six matchs sans défaite en championnat (4 victoires, 2 nuls). Il faudra continuer sur cette lancée lors du déplacement au Stade du Vercors ce samedi à 15 h 30 face à Grenoble. Malgré leur deuxième place, la phase finale du championnat reste illusoire pour les rhodaniens. À quatre journées de la fin de la phase régulière, ils ont pour l’instant récolté 37 points et restent à 11 points du premier, le rival stéphanois. Leur nombre de points sera sans doute trop faible pour espérer être parmi les deux meilleurs deuxièmes qui accéderont aux play-offs.

Retrouver la victoire en déplacement pour les u19

La situation au classement est plus compliquée pour les U19 de Samy Saci. Figés dans le ventre mou du classement (7ᵉ), les coéquipiers de Tiago Goncalves sont toujours éloignés des premières places à quatre journées de la fin. Ce dimanche 6 avril à 15 h 00, les Lyonnais devront enfin montrer à Dijon qu’ils peuvent être aussi performants à l’extérieur qu’à domicile (trois victoires sur leurs trois derniers matchs), comme ils ont su le montrer il y a deux semaines face à Strasbourg, deuxième (1-0).

Le programme du week-end de l'académie :

Réserve : OL - Hauts Lyonnais, samedi 5 avril (18 h 00)

U19 : Dijon - OL, dimanche 6 avril (15 h 00)

U17 : Grenoble - OL, samedi 5 avril (15 h 30)

Futsal : Coeur de Sambre - OL, samedi 5 avril (16h)