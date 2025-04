OL - Mercato : une piste de l’été dernier relancée ?

Face aux différentes menaces qui planent au-dessus de l’OL, le club est à la recherche de bonnes affaires pour le prochain mercato estival. La cellule de recrutement continuerait d’observer avec une très forte attention Noah Sadiki, milieu de l’Union Saint-Gilloise.

En début de semaine, Matthieu Louis-Jean a été plutôt direct au moment de se prononcer sur les mois à venir et le mercato estival. Si la Ligue des champions est primordiale pour la santé économique de l’OL, le club va bouger dans le sens des départs comme des arrivées. "On va recruter sur toutes les lignes", a assuré le directeur technique dans "Tant qu’il y aura des Gones". Néanmoins, Louis-Jean a aussi confessé que la cellule de recrutement allait devoir faire des bons coups. L’enveloppe pour se renforcer ne sera pas forcément conséquente et il va donc falloir ruser. Cette mission a débuté depuis quelques mois déjà, et un nom serait déjà ressorti, d’après les échos venus de Belgique et du journaliste Sacha Tavolieri.

Quel prix demandé par l'Union Saint-Gilloise ?

Déjà dans les petits papiers de Matthieu Louis-Jean, quand ce dernier était encore chef de la cellule l’été dernier, Noah Sadiki n’a pas été oublié par l’OL. Proche de rejoindre la capitale des Gaules en août 2024, le jeune milieu (20 ans) était finalement resté à l’Union Saint-Gilloise avec qui il a disputé la Ligue Europa, éliminé en barrages par l’Ajax Amsterdam. Wolsburg serait également sur les rangs même si le Congolais ne serait pas la priorité pour le poste. Reste désormais à savoir quel sera le prix fixé par le club belge pour Sadiki, qui reste sous contrat jusqu’en 2027 avec l’USG.