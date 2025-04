Lille est un peu comme à la maison au Parc OL

Rémy Cabella et Jonathan David, attaquants de Lille (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Vainqueur du derby du nord le week-end dernier, Lille arrive à Décines avec le plein de confiance. D’autant plus que le Parc OL réussit plutôt bien aux Dogues.

Ce samedi, OL - Lille sera placé sous le signe des retrouvailles. D’un côté, Paulo Fonseca qui va retrouver furtivement ses anciens joueurs avant de prendre place en tribune. De l’autre, Bruno Genesio qui affrontera pour la 3e fois dans sa carrière de coach son club formateur. Néanmoins, il ne faudra pas verser dans le sentimental à 21h05 au moment du coup d’envoi donné par Eric Wattellier. Ce choc de la 28e journée de Ligue 1 est primordial dans la course à la Ligue des champions pour les deux équipes. Si elles sont sur la même dynamique en 2025, les deux formations n’arrivent pas avoir le même état d’esprit. L’OL veut se rattraper de sa défaite à Strasbourg, tandis que Lille veut surfer sur son succès dans le derby du Nord.

Une seule victoire lyonnaise

Avec une grosse absence préjudiciable de chaque côté (Malick Fofana et Edon Zhegrova), le duel s’annonce malgré tout équilibré sur le papier. Il y aura beau y avoir plus de 50 000 spectateurs ce samedi, le LOSC a bien l’intention de laisser l’OL dans ses rétroviseurs. Avec le soutien d’environ 400 supporters, les Lillois espèrent continuer à faire du Parc OL un déplacement heureux. Sur leurs huit derniers déplacements à Décines, ils ne se sont inclinés qu’à une seule reprise en Ligue 1 pour six victoires et un nul… Paulo Fonseca espère bien briser la série de son ancienne formation.