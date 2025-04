À quinze jours du derby, la préfecture de la Loire a pris l’arrêté que tout le monde attendait et redoutait : il n’y aura pas de supporters de l’OL le dimanche 20 avril (20h45) pour le déplacement à Saint-Etienne.

Ce samedi, l’OL a un match crucial pour la course à la Ligue des champions. Ce rendez-vous contre Lille va lancer un enchaînement de quatre rencontres en l’espace de deux semaines avec le retour de la Ligue Europa. En plus de la double confrontation contre Manchester United (10 et 17 avril), la formation lyonnaise se déplacera à deux reprises en Ligue 1. Elle ira à Auxerre le dimanche 13 avril avant de jouer un match attendu par tous entre Rhône et Saône : le retour du derby à Geoffroy-Guichard, le dimanche 20 avril (20h45). Après deux saisons d’absence, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette retrouveront l’ambiance du derby dans le Forez. Un duel régional qui se jouera sans supporters rhodaniens.

Une décision qui n'a rien d'une surprise

À deux semaines de la rencontre, la préfecture de la Loire a, sans surprise, interdit la venue des Lyonnais à Geoffroy-Guichard. Une décision qui était attendue et redoutée et qui ne surprendra finalement personne. Le match étant classé 5 sur 5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme, la préfecture rejette la présence de Lyonnais dans le stade, mais aussi dans le centre-ville de Saint-Etienne. Au match aller à Décines, les supporters stéphanois avaient, eux aussi, brillé par leur absence au Parc OL.