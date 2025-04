Réintégration de Matić, présence de Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette plutôt que Georges Mikautadze... En affichant un visage convaincant contre Rennes samedi (4-1), l'OL s'est en partie rassuré avec un 11 de départ équilibré.

Et si, à moins d'un mois de la fin de la saison, l'OL avait mis le doigt sur son meilleur 11 de départ ? Bien sûr, cette question demandera confirmation lors des trois dernières journées (Lens, Monaco et Angers), mais au moins, le staff de Paulo Fonseca a une bonne base de travail après le probant succès face à Rennes samedi (4-1).

Contre le Stade Rennais, l'Olympique lyonnais a évolué avec une équipe que l'on peut appeler "type" au vu des statuts, des performances et des capacités de chacun. On a retrouvé un Nemanja Matić capable de régner au milieu, un Corentin Tolisso en grande forme malgré la frayeur après le derby, et même un Alexandre Lacazette plutôt en jambe, et buteur. Des hommes d'expérience pour livrer un ultime sprint final, avec l'ambition de retrouver la Ligue des champions en 2025-2026.

De quoi se rassurer après les deux revers inoubliables à Manchester (5-4) et à Saint-Etienne (2-1). "Pour l'instant, non, ils ne se sont pas rachetés. Ils doivent encore performer pour rester dans ce peloton de tête. Cependant, c'est vrai qu'ils ont livré une prestation très aboutie avec un festival offensif, souligne Enzo Reale, formé par le club rhodanien, dans Tant qu'il y aura des Gones. On aime les voir jouer comme ça, avec beaucoup de maîtrise, notamment grâce à Matić au milieu. Il était le métronome. Je pense qu'il faut poursuivre en ce sens, garder ce talent offensif pour régaler les supporters."

Matić, l'élément qui change tout ?

Forcément, l'apport du Serbe est au cœur des discussions. Ses absences à Old Trafford (remplaçant) et à Geoffroy-Guichard (officiellement pour blessure) interrogent et laissent des regrets. Son retour démontre qu'il semble indispensable. "Dans la maîtrise, lorsque tu gardes le ballon dans l'entrejeu, avec un Matić qui sait l'utiliser, c'est plus facile, approuve notre autre consultant, Nicolas Puydebois. Il a manqué sur les affiches passées [...] Là, le meilleur 11 était peut-être aligné, et c'est pour ça que la performance était très bonne."

Nous ne sommes pas à l'abri que Paulo Fonseca choisisse à nouveau de se passer de l'ex-footballeur de Chelsea, mais cela ressemblerait à une incongruité, alors que l'OL n'a aucune marge dans sa course à la C1. "Il change tout techniquement dans l'utilisation de la balle... Oui, il n'a pas le volume de courses d'un Corentin Tolisso ou d'un Paul Akouokou, mais ce ne sont pas les mêmes joueurs. On joue au foot pour avoir la possession. Et si en plus de ça tu ajoutes la vitesse de Malick Fofana, les qualités techniques de Rayan Cherki et de Thiago Almada, et le sens du but d'Alexandre Lacazette... L'équipe est équilibrée comme cela, ajoute le triple champion de France (2003-2005). Même la charnière centrale est complémentaire. On peut à la limite remplacer Ainsley Maitland-Niles par Saël Kumbedi pour amener de la concurrence, mais sinon, c'est vraiment la meilleure formation possible aujourd'hui."

Le retour de Fofana, un plus offensivement dans le 11

Il est vrai que la partition offensive livrée par les Rhodaniens a convaincu. Bien sûr, les Bretons ont laissé des espaces, mais ils ont aussi été mis hors de position par les coéquipiers de Clinton Mata. En témoignent les quatre réalisations, et les trois autres refusées pour hors-jeu. "Sur le papier, le 11 est séduisant, confirme Enzo Reale. Il y a offensivement une aile sur laquelle Fofana peut prendre la profondeur, et sur l'autre Cherki peut rentrer intérieur. Cela crée de l'incertitude chez l'adversaire, avec en plus un milieu qui peut se mouvoir avec un numéro 6 et deux 8, c'est positif pour l'équilibre de l'équipe. C'est très cohérent."

Le néo-retraité des terrains, futur coordinateur et conseiller sportif du GOAL FC, voit en plus de bonnes choses sur le plan défensif. "A ce sujet, le travail est ordonné, tout le monde fait les efforts en même temps. C'est important. C'est pour ça que la récupération peut se faire assez rapidement, explique-t-il. L'OL a défendu en avançant, sans être pris par les contres rennais, grâce au bloc bien solide. Cet équilibre joue son rôle et lui permet d'être en place."

Lacazette suspendu contre Lens, seul changement ?

Reste à voir si le staff optera pour la reconduction de cette formation lors des trois dernières échéances. Il y aura au moins un changement, contraint par la suspension de Lacazette face à Lens. Georges Mikautadze devrait logiquement être titularisé à la pointe de l'attaque. A voir si d'autres éléments du banc (Tanner Tessmann, Jordan Veretout...) se fraieront une place, ou si les 10 autres joueurs seront reconduits.

En tout cas, l'encadrement a salué la prestation collective de samedi. "C'est un match qui nous donne la sensation de savoir quel est notre vrai visage, celui qu'on doit montrer jusqu'à la fin de la saison. La première période a été très complète défensivement et offensivement. On a eu une maîtrise de jeu très important et surtout, le confort d'être une véritable équipe sur le terrain, dans laquelle tout le monde partage vraiment", a confié après la rencontre Jorge Maciel. Ce qui donne forcément envie de voir la suite, dimanche contre les Sang et Or.