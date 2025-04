Rennes n’a pas déposé de réserve contre Thiago Almada (OL)

Rayan Cherki et Thiago Almada (OL) @UEFA

Si de nombreux clubs ont suivi la tendance à déposer réserve contre le recrutement de Thiago Almada à l'OL, Rennes n’a pas suivi ce chemin. Le club breton n’a pas souhaité remettre de l’huile sur le feu.

Est-ce que le phénomène de mode commence à s’essouffler ? Depuis la mi-janvier et l’arrivée de Thiago Almada, les clubs de Ligue 1 avaient suivi la tendance du "tuto" pour déposer réserve contre l’international argentin et l’OL, interdit de recrutement cet hiver. De Reims au PSG, en passant par Toulouse ou encore Lille, il ne se passait pas un match sans qu’une réserve ne soit déposée. Certains clubs avaient quand même fait de la résistance comme Nantes, Montpellier ou encore Le Havre. Hasard ou coïncidence, cela concernait avant tout des formations qui avaient récemment fait affaire à l’OL sur le marché des transferts. Ce fut également le cas du Stade Rennais avec le prêt, peu concluant, de Warmed Omari à la fin août 2024, mais aussi différentes transactions ces dernières années.

Deux passes décisives et une boulette

Sans surprise, et comme l’a appris Olympique-et-Lyonnais, le club breton n’a pas souhaité remuer le couteau dans la plaie concernant ce dossier. Les dirigeants des Rouge et Noir se sont abstenus de porter réserve contre Thiago Almada qui a, avant tout, fait parler de lui sur le terrain. D’abord en bien avec deux passes décisives en première mi-temps pour Malick Fofana (10e) et Alexandre Lacazette (39e). Puis en un peu moins positif au retour des vestiaires avec cette erreur de relance en pleine surface qui a permis à Meïté de redonner un semblant d’espoir à Rennes (50e). Sans conséquence au final, fort heureusement.