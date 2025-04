Avec un but d’avance grâce à la victoire à l’aller (1-2), l’OL est en ballotage favorable, mais pas dans une situation acquise. Joe Montemurro s’attend à être bousculé par Arsenal, mais sait que son équipe a l’expérience de ces moments.

Il est à 90 minutes, a minima, d’une première finale de Ligue des champions. Débarqué sur le banc de l’OL l’été dernier, Joe Montemurro se savait attendu et doit maintenant terminer le travail. Malgré la victoire (1-2) à Londres samedi dernier, les Fenottes n’ont qu’un but d’avance. Suffisant pour se contenter d’un nul, mais la qualification pour Lisbonne est encore loin d’être assurée. Néanmoins, l’entraîneur australien est plutôt optimiste après avoir eu une semaine complète pour travailler. "Le groupe qui est resté à Lyon a pu faire un peu plus de travail lors des entraînements qui ont été vraiment positifs. Samedi, l’objectif était de prendre du plaisir à l’entraînement. On s’est efforcé de réduire la pression et le stress qui viennent toujours avec un grand match. On est vraiment prêts, physiquement et mentalement."

"Être conscient qu'il y a des hauts et bas dans un match"

Il faudra le montrer sur le terrain, car une élimination ce dimanche (18h) face à Arsenal remettrait tout en cause. Après l’élimination précoce en Coupe de France en janvier, ce serait une deuxième pierre dans la chaussure de Montemurro. L’Australien préfère logiquement ne pas penser à ce scénario et a martelé un message "d’être nous-mêmes, de croire en ce que nous avons fait toute l’année, de maîtriser le jeu, d’aimer et d’avoir le ballon." L’OL l’aura-t-il ?

À l’aller, les Gunners avaient bousculé les Lyonnaises en deuxième mi-temps. Les Londoniennes veulent s’appuyer sur ça, mais Joe Montemurro ne craint pas de subir. "Je pense que ce n’est pas si important que d’attendre ou d’attaquer. Ce qui compte, c’est l’idée de comprendre la situation, d’être conscient qu’il y aura des hauts et des bas, et de s’adapter à chacun de ces moments. Ces matchs apportent beaucoup d’émotions et de situations différentes et vous devez juste être capable de lire le jeu. Mes joueuses ont cette capacité."

Si l’OL voudra avant tout tuer le suspense au Parc OL, l’adaptation devrait être au rendez-vous également.