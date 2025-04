À l'origine du premier but et passeur décisif sur le deuxième de l'OL, Ainsley Maitland-Niles a fait un gros match. L'Anglais était satisfait du visage montré contre Rennes (4-1).

Après une semaine très difficile, l'OL a bien relevé la tête contre Rennes. Qu'est-ce que cette victoire (4-1) dit de ce groupe ?

Ainsley Maitland-Niles : Nous avons confiance en nous-mêmes et nous avons joué notre match aujourd'hui. Je pense que ça s'est montré sur le pitch. Dans les derniers matchs, on n'était pas si fluide avec la façon dont on jouait. Mais ce samedi soir, on a monté d'un cran et je suis vraiment content de l'avoir gagné.

Contre Rennes, on a vu un visage de l'OL, bien différent de celui à Saint-Etienne. Quel a été le discours du coach avant le match ?

Jouer avec confiance, jouer sans peur, être nous-mêmes. Et c'est, ce qu'on a montré ce (samedi) soir. On a montré à quel point nous pouvons être bons. Mais, nous pouvons encore progresser. Donc, je m'attends à voir encore du mieux lors du prochain match.

Quel est l'objectif de l'OL désormais ? La course à la Ligue des champions est très dense...

Notre objectif reste le même. On prend un match à la fois et on se concentre sur le prochain qui sera contre Lens. On va reposer, on a une semaine pour préparer ce match et on va y aller à fond.