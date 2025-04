Intronisé coach intérimaire du RWD Molenbeek mercredi, Gueïda Fofana n’a pas officié le barrage aller contre KSC Lokeren-Temse. L’ancien coach de la réserve de l’OL sera bien en place ce dimanche pour le retour, poursuivant la tradition des coachs utilisés sous John Textor.

1+1+1 qui font au final 27. Dans le monde du football, le poste d’entraîneur a la réputation d’être instable. Ce constat est encore plus vrai quand il s’agit de se pencher sur le cas des clubs présents au sein d’Eagle Football. Depuis la prise de part de John Textor dans Crystal Palace en aout 2021, la consommation de coachs est presque devenue un "running-gag" qui fait rire de plus en plus jaune, que l’on soit à Botafogo, l’OL ou encore Molenbeek. Le dernier exemple en date concerne d’ailleurs les deux derniers clubs cités avec un transfert surprise.

On avait l’habitude des tours de passe-passe entre joueurs grâce à cette multipropriété, mais le cas des coachs avait plutôt résisté à cette tendance. Il y avait bien Claudio Caçapa à qui il n’a manqué qu’une expérience en Premier League pour faire la tournée d’Eagle Football, mais l’ancien défenseur lyonnais restait un cas à part. Jusqu’à mercredi dernier et la nomination surprise de Gueïda Fofana à la tête du RWDM pour les matchs de barrage afin de monter en Jupiler League.

Fofana, un "complément" plus qu’une solution viable ?

Cette arrivée surprise coïncide avec le départ de Yannick Ferrera qui, pour le coup, l’était bien moins. Maintenu en poste malgré la descente la saison dernière, le coach n’a pas résisté à la faillite du club dans la dernière ligne droite, en passant de quasi assuré à la montée directe à trois journées de la fin à barragiste. "Le coach était mentalement au fond du trou. On était étonné de ce licenciement, mais pas choqué non plus", nous confie le compte X RWDM Fidels, qui suit au quotidien le club de la banlieue de Bruxelles. Comme pour Pierre Sage et d’autres avant lui, Ferrera a fait les frais de ses mauvais résultats pour se voir montrer la porte.

La véritable surprise réside dans le fait de voir Fofana promu quand tous les supporters pensaient que ce serait Igor De Camargo qui allait assurer la transition au moins jusqu’à la fin de la saison. C’est d’ailleurs ce choix qui a laissé perplexe en Belgique, l’ancien Diable Rouge "connaissant plus le championnat belge que Fofana. Mais en nommant un jeune coach, ça enlève aussi du poids à De Camargo qui n’a pas caché qu’il voulait devenir coach numéro 1 à l’avenir et démarrer dans ces conditions, ce n'est pas l'idéal". Entre Fofana et l’ancien adjoint de Caçapa, Irles et Ferrera, c’est avant tout "une aide commune" même si le sort de Molenbeek est déjà compromis après le match aller perdu 2-0 conte KSC Lokeren-Temse, 7e de saison régulière.

27 et bientôt 28 coachs en quatre ans ?

Y aura-t-il une remontada du RWDM à domicile ce dimanche (19h15) ? Le pessimisme prend le dessus, mais n’a finalement rien de surprenant vu l’instabilité au sein du club depuis deux ans. "La vraie erreur de Textor a été de virer Vincent Euvrard à l'été 2023 et de laisser Caçapa aussi longtemps", poursuit nos confères belges. Depuis, une certaine défiance a pris possession des supporters du RWDM qui voit en l’arrivée de Fofana "un Caçapa bis".

La réelle question sera de savoir quelle sera la durée de ce passage de l’ancien entraîneur de la réserve lyonnaise, qui a fait une croix sur une finale de Premier League International Cup pour venir aider le club belge. Elle pourrait être d’un seul match en cas d’élimination ce dimanche. Ce qui voudrait dire que John Textor aura utilisé 28 entraîneurs (intérimaires compris) depuis quatre ans au sein d’Eagle Football. Un sacré palmarès qui ne remplit pas forcément l’armoire à trophées malheureusement.

Les entraîneurs passés sous Textor :

OL (6 depuis le 5 mai 2023) : Laurent Blanc (oct. 2022 - sept. 2023), Jean-François Vulliez (sept. 2023), Fabio Grosso (sept.-nov. 2023), Pierre Sage (déc. 2023 - janv. 2025), Jorge Maciel (janv. 2025), Paulo Fonseca (depuis janv. 2025).

Botafogo (10 depuis le 3 mars 2022): Luis Castro (mars 2022 - juin 2023), Claudio Caçapa (juil. 2023), Bruno Lage (juil.-oct. 2023), Lucio Flavio (oct.-nov. 2023), Tiago Nunes (nov. 2023 - fév. 2024), Fabio Matis (fév.-avr. 2024), Artur Jorge (avr. 2024 - janv. 2025), Carlos Leiria (janv. - févr. 2025), Claudio Caçapa (févr. 2025), Renato Paiva (depuis févr. 2025).

Molenbeek (5 depuis janvier 2022) : Vincent Euvrard (déc. 2020 - juil. 2023), Claudio Caçapa (juil. 2023 - fév. 2024), Bruno Irles (fév. - mars 2024), Yannick Ferrera (mars 2024 - avr. 2025), Igor De Camargo puis Gueïda Fofana (depuis avr. 2025).

Crystal Palace (5 depuis août 2021) : Patrick Vieira (juil 2021-mars 2023), Patrick McCarthy (mars 2023), Roy Hodgson (mars 2023 - fév 2024), Ray Lewington (fév. 2024), Oliver Glasner (depuis fév. 2024).