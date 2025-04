Un deuxième supporter de l'AS Saint-Etienne sera jugé le 13 octobre, soupçonné d'avoir jeté une pièce de monnaie vers un arbitre, d'après l'AFP. Cet incident avait provoqué l'interruption du derby entre l'ASSE et l'OL, le week-end dernier.

Avec AFP. Un deuxième supporter de l’AS Saint-Étienne sera jugé le 13 octobre, soupçonné d’avoir jeté une pièce de monnaie vers un arbitre, ce qui a provoqué l’interruption du derby de Ligue 1 entre l’ASSE et l'OL, dimanche 20 avril, a-t-on appris samedi de sources concordantes. Ce supporter, âgé de 28 ans, a été placé en garde à vue vendredi après avoir été identifié par des caméras de vidéosurveillance du stade Geoffroy-Guichard, le montrant en train de jeter un objet depuis les tribunes. Il sera jugé par le tribunal de Saint-Étienne le même jour qu’un autre homme de 28 ans, également soupçonné d’avoir jeté une pièce de monnaie sur l’arbitre, et qui avait été interpellé à la sortie du stade.

L'arbitre, la FFF et Saint-Etienne vont se constituer parties civiles

Contrairement à ce dernier, qui a reconnu avoir "lancé à deux reprises une pièce de monnaie" dont une "a atteint un arbitre de touche sur le sommet du crâne", le deuxième mis en cause nie les faits qui lui sont reprochés. Ce jeune homme affirme n’être membre d’aucune association de supporters, précise-t-on de mêmes sources. Tout comme le premier suspect, il devra "répondre des chefs de violences aggravées suivies d’incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours" et "de jet de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes" à l’occasion d’une manifestation sportive, a indiqué le parquet stéphanois.

Tous deux sont placés sous contrôle judiciaire et sont interdits de "détenir ou porter une arme, de paraître au stade Geoffroy-Guichard et à ses abords". Ils sont de plus tenus de se présenter au commissariat de Saint-Étienne les "jours de match officiel de l’AS Saint-Étienne, aux heures de ceux-ci et y compris pour les matchs dits à l’extérieur", a-t-on précisé à l'AFP de même source. L’arbitre assistant, ainsi que la Ligue de football professionnel, la Fédération française de football et l’AS Saint-Étienne, ont annoncé leur intention de se constituer parties civiles.