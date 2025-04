Combattant de MMA et champion de kickboxing, Yanis Ghemmouri et Adam Messaoudi seront les invités de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi 28 avril pour parler de l'actualité autour de l'OL.

Avec la victoire de l'OL samedi contre Rennes, il n'y aura pas besoin de sortir les gants pour quelques uppercuts. Après la semaine ratée avec Manchester United et le derby contre Saint-Etienne, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont bien relevé la tête avec un succès probant (4-1) à domicile. Ce seront avant tout des sourires qui seront présents sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi 28 avril à partir de 19h.

Pour ce nouveau rendez-vous qui tournera logiquement autour du succès lyonnais, du miracle Tolisso et tout ce qui peut toucher à l'actualité du club lyonnais, avec la qualification des Fenottes, l'équipe de TKYDG recevra Yanis Ghemmouri, combattant de MMA passé notamment par l'UFC, et Adam Messaoudi, quatre fois champion de France de kickboxing et champion d'Europe en 2024.

Pour rappel, vous pouvez retrouver ce numéro de TKYDG en direct, comme vous en avez l'habitude désormais, à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV