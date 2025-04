Maciel après OL - Rennes (4-1) : "Le visage d’un club fort"

De nouveau sur le banc pour OL - Rennes, Jorge Maciel a aimé le visage montré notamment en première mi-temps. Le coach portugais espère voir la même partition sur les trois derniers matchs de la saison.

Après quelques minutes de jeu, Rayan Cherki s’est tourné vers Jorge Maciel pour avoir des explications et on s’est dit que le remake du derby perdu était en train de se répéter contre Rennes. Ce ne fut qu’un simple fausse alerte tant l’OL a dominé son sujet samedi soir face au club breton. Il y a bien eu un soupçon de doute après la boulette de Thiago Almada dès le retour des vestiaires, mais comme l’a concédé Habib Beye après la rencontre, il y avait un "énorme écart" entre l’OL et Rennes à Décines.

Grâce à sa victoire 4-1, la formation rhodanienne a relevé la tête après une semaine passée compliquée et Jorge Maciel a apprécié d’y avoir mis l’art et la manière. "C'est vraiment un match qui nous donne la sensation de quel est le vrai visage qu'on doit montrer jusqu'à la fin de la saison. La première période a été très complète défensivement, offensivement avec une maîtrise de jeu très important et surtout le confort d'être une vraie équipe sur le terrain, dans laquelle tout le monde partage vraiment."

"On a pu travailler sur une semaine complète"

Assurant que "tout le monde était frustré et déçu" après les deux ratés à Manchester et Saint-Etienne, Maciel a mis en avant la semaine de travail complète pour le staff lyonnais qui a permis d’appuyer "sur la notion de bloc, comment attaquer en bloc. On a eu du temps." Avec trois points de plus dans la besace, l’OL remonte provisoirement à la 4e place et s’il "garde ce visage, on sera là où on veut être. On n'est pas la meilleure équipe du monde aujourd'hui parce qu'on a fait un match très positif, mais on n'était pas la pire équipe du monde. Aujourd'hui, on a montré le visage d'un club qui est fort."

Ne reste plus qu’à le prouver contre Lens, Monaco et Angers.