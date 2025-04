Vainqueur 2-1 à l’aller, l’OL est en ballotage favorable pour se qualifier pour une 12e finale de Ligue des champions. Lindsey Heaps assure que les Fenottes sont prêtes pour vivre un nouveau rendez-vous historique.

Les années passent, les joueuses changent, les coachs aussi et pourtant, l’OL reste toujours bien au rendez-vous. Il faudra encore patienter à minima 90 minutes pour en avoir le cœur net, mais les Fenottes résistent encore à la montée en puissance des autres championnats. Elles sont ce dimanche en ballotage favorable (victoire 2-1 à Arsenal) pour accéder à une nouvelle finale de Ligue des champions, avec l’espoir d’une revanche contre le FC Barcelone, large vainqueur de Chelsea en demi-finale aller (4-1). Il faudra malgré tout finir le travail ce dimanche au Parc OL, mais avec 20 000 spectateurs présents à Décines, Lindsey Heaps et ses coéquipières comptent bien dompter un Arsenal ambitieux.

"Les entraînements de haut niveau nous préparent à ces matchs"

Ayant fait la course en tête en Première Ligue et ayant gagné tous leurs matchs en Ligue des champions, les Lyonnaises ne comptent pas trébucher au pire des moments. Il y aura de la pression ce dimanche à 18h, mais l’Europe fait partie de l’ADN de l’OL et il y a bien trop de joueuses d’expérience pour laisser passer l’occasion de vivre une 12e finale dans l’histoire du club rhodanien. Lindsey Heaps n’a pas manqué de le rappeler au moment d’évoquer la régularité lyonnaise au fil des années.

"Cela commence dès le début de la saison, même avec un nouvel entraîneur, de nouvelles joueuses… Dès le premier instant, quand on est tous ensemble, on évoque les objectifs de cette saison. Quelles sont les normes, quelles sont les attentes et il s’agit toujours de gagner des trophées. Tout ce que l’on fait chaque jour nous prépare à ce moment-là. La concurrence est telle dans ce groupe que les entraînements de haut niveau vous préparent à ces matchs."

Bousculé en deuxième mi-temps à Londres, l'OL va devoir sortir les muscles à Décines.