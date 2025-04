Avec sa victoire contre Rennes, l’OL va gagner a minima une place

Vainqueur de Rennes samedi soir, l’OL gagnera une place a minima après la 31e journée de Ligue 1. Remontés provisoirement à la 4e place, les Lyonnais sont passés devant Nice et attendent maintenant le résultat de Lille à Angers.

C’est une fin de saison complètement folle qui attend la Ligue 1 et chaque journée donne encore un peu plus un scénario rocambolesque. Bien malin est celui qui peut prédire à trois matchs de la fin qui seront les clubs qualifiés pour la Ligue des champions. Le PSG est assuré d’en être depuis déjà un moment, mais derrière la course reste décousue jusqu’au bout. Il reste encore cinq matchs à jouer dans cette 31e journée, mais la première moitié a déjà donné lieu à quelques modifications dont l’OL a fait les frais puis en a été acteur. Après leur victoire contre Rennes (4-1) samedi soir, les joueurs de Paulo Fonseca ont redressé la tête, mais surtout répondu aux résultats de Strasbourg et de Nice. Sixième avant le début de la journée puis septième au moment de rentrer sur la pelouse du Parc OL samedi à 21h05, l’OL est provisoirement quatrième.

Chaque point et but vont compter dans ce sprint

Il faudra attendre le résultat de Lille à Angers ce dimanche (15h) pour connaitre à quelle place finira la formation lyonnaise après cette 31e journée. Toutefois, elle aura gagné a minima une place sur son classement initial. En passant quatre buts à Rennes, l’OL a comblé son goal-average sur Nice et le dépasse donc au nombre de buts inscrits (62 contre 59). Avec 54 points, les Lyonnais restent sous la pression des Aiglons, vainqueurs surprises du PSG, et de Strasbourg, mais revient à un point de Monaco, qu’il affrontera dans deux journées. La course à la Ligue des champions promet et le moindre faux-pas peut être fatal. Dans leur désir de quatre victoires en quatre matchs, Moussa Niakhaté et ses coéquipiers en ont déjà pris une.