Beye concède "un énorme écart" entre l'OL et Rennes

Dominé et battu par l'OL samedi soir, Rennes n'a pratiquement jamais espéré. Fataliste, Habib Beye a assuré que la défaite aurait pu être encore plus lourde entre deux équipes qui ne boxent pas dans la même cour.

Comment expliquez-vous ce différentiel entre l'OL et Rennes avec cette défaite 4-1 ?

Habib Beye : Je l'explique par le score, l'adversité, le rapport de force qui nous a été imposé pendant 90 minutes. Il n'y a pas de débat, la défaite est méritée, elle aurait pu être encore plus importante. On a manqué de tout face à une équipe qui avait de l'allant, de l'intensité et de la qualité. On le savait, on avait préparé le match pour vivre cela. Le groupe n'a pas été au rendez-vous ce (samedi) soir.

Qu'est-ce qui vous laisse le plus de regret ?

Le regret, c'est qu'on ne soit pas capable de rivaliser avec cette équipe. La dynamique nous permettait d'arriver avec une certaine confiance ici, avec des acquis dans notre jeu, sur notre façon de jouer et d'imposer des choses. Sur ce match-là, on n'a rien vu de tout cela. Je me remets en question en premier. Le contenu de notre match n'est pas suffisant contre un tel adversaire qui, sur le potentiel, est parmi les deux ou trois premières équipes de Ligue 1.

"J'ai envie qu'on rivalise avec des équipes comme l'OL"

Cette défaite est-elle vraiment une grosse déception ?

La déception est importante, je n'ai pas peur de le dire. Avant ce match, on avait pris 21 points sur 11 rencontres. On était sur la même dynamique que Lyon sur le nombre de points. Mais ce (samedi) soir, il y a un énorme écart entre les deux équipes. À moi de travailler pour que l'écart se comble. Il n'y a pas de débat sur le score qui aurait pu être bien plus lourd. Cette équipe, il y a trois mois, était 16e de Ligue 1. J'ai envie qu'on rivalise avec ces équipes-là. Le groupe a accusé le coup quand on prend ce deuxième but. On va travailler, j'ai dit à mes garçons qu'on était ensemble dans la victoire et la défaite.