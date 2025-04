OL - Rennes : Beye fait jeu égal avec Fonseca

Habib Beye, consultant Canal Plus et entraîneur du Red Star (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ayant pris en mains l’OL et Rennes au même moment, Paulo Fonseca et Habib Beye affichent le même bilan avant de s’affronter. Vingt-et-un points pris en onze matchs dirigés.

Face aux turbulences qui touchent son équipe, mais aussi son coaching, Paulo Fonseca a voulu faire front jeudi en conférence de presse. L’entraîneur portugais a mis en avant son bilan avec l’OL depuis sa prise de fonction. Toutefois, avec une élimination en Ligue Europa et une sixième place à trois points du podium, les affaires lyonnaises n’ont pas forcément évolué suite au départ de Pierre Sage.

La formation rhodanienne reste plus ou moins dans la lignée de la première partie de saison, même s’il y a eu du mieux dans le jeu. Toutefois, la semaine passée a presque balayé d’un revers de la main toutes ces améliorations et l’OL n’a désormais plus le choix. Il faudra s’imposer ce samedi soir (21h05) face à Rennes, au risque de dire définitivement adieux à la course à la Ligue des champions à trois journées de la fin.

Troisième meilleur total sur la période

La tâche ne s’annonce pas facile même avec un Stade Rennais qui n’a plus rien à jouer. Seulement, libérés de toute pression, les Bretons peuvent jouer sans complexe et donc poser encore un peu plus de problèmes à l’OL. Car, si les hommes d’Habib Beye sont dixièmes de Ligue 1, ce classement ne traduit pas forcément la dynamique depuis la prise de fonctions de l’ancien consultant de Canal Plus. Introduit comme Paulo Fonseca le 2 février, le coach sénégalais affiche 21 points sur 33 possibles, soit exactement le même bilan que son homologue portugais. Seuls le PSG et Strasbourg ont fait mieux que l’OL et Rennes sur la période, preuve qu’il ne faut pas forcément se fier au classement.