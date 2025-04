Face à Rennes, l’OL devra retrouver sa puissance offensive

Georges Mikautadze et Rayan Cherki lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

La défaite à Saint-Étienne (2-1) a marqué un coup d’arrêt à la dynamique offensive lyonnaise. Depuis l’arrivée de Paulo Fonseca, l’OL avait toujours marqué au moins 2 buts lors de chacune de ses rencontres, soit 14 au total. Un chiffre qui symbolise la force de sa ligne d’attaque.

Depuis le début du mois de février, Rayan Cherki et Georges Mikautadze font partie des dix joueurs impliqués dans le plus de buts dans le top 5 européen. Ils comptabilisent à eux deux 31 buts et passes décisives. Des chiffres affolants lors que l’on sait que l’OL a marqué 41 buts sur cette même période. Les résultats rhodaniens dépendent donc inévitablement de l’état de forme de ses deux joueurs formés au club. Et cela s’est vu dimanche dernier à Saint-Etienne (2-1).

Fantomatiques, les deux compères d’attaque ont survolé leur derby sans montrer grand-chose. Résultat, l’OL n’a marqué qu’un seul but dans le match (Tessmann, 76ᵉ). Une première depuis les débuts de Paulo Fonseca à Marseille (3-2), le 2 février dernier. En effet, sous les ordres du technicien portugais, les Lyonnais avaient toujours réussi à inscrire au moins deux buts. Cela leur a d’ailleurs permis de devenir la deuxième meilleure attaque du championnat depuis le déplacement en terres phocéennes (28 buts). Une dynamique qu’il faudra conserver face à Rennes ce samedi (21h05).

Sur les bases d’un record datant de 2022

Pour la première fois depuis le 10 avril, l’OL retrouve le Parc OL. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette restent sur trois déplacements, dont deux qui les ont plongés en enfer. Le retour d’un soutien de poids ne sera donc pas de trop pour eux. D’autant plus que les Rhodaniens ont remporté chacun de leurs trois derniers matchs à domicile. Ils n’avaient pas fait mieux depuis avril-septembre 2022 (8). Il faudra donc faire la passe de 4 samedi pour entretenir l’espoir d’une qualification en Ligue des champions.