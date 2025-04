OL - Arsenal : un doute subsiste pour Wendie Renard

Wendie Renard lors de Paris FC – OL (Photo by Melanie Laurent / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

Sur le flanc depuis début avril, Wendie Renard attend toujours de jouer sa 500e avec l’OL. Si elle doit être dans le groupe dimanche, le suspense plane concernant une participation à la demi-finale contre Arsenal.

L’OL avait voulu mettre les petits plats dans les grands au retour de la trêve internationale dans le choc contre le Paris FC. Seulement, le rassemblement de l’équipe de France féminine a eu raison de la participation de Wendie Renard à ce rendez-vous de Première Ligue. La 500e avec le club lyonnais a été repoussée mais que ce soit à Arsenal, samedi dernier, ou à Nantes, mercredi, la capitaine a repoussé le cap symbolique.

Touchée au pied avec les Bleues, elle a poursuivi son travail de récupération individuelle afin d’être de retour le plus vite possible. Est-ce que la venue des Gunners au Parc OL ce dimanche sera enfin le grand jour ? À la veille de la demie retour, le mystère reste entier. "Vous en avez mis du temps à poser une question sur Wendie", s’est amusé Joe Montemurro ce samedi en conférence de presse. Toutefois, derrière ce sourire, l’entraîneur lyonnais n’en a pas forcément dit plus sur une participation ou non de Wendie Renard.

Une décision prise à la dernière minute

À vingt-quatre heures du match, la défenseuse n’a pas participé à l’échauffement collectif avec le reste de ses coéquipières. Néanmoins, après un quart d’heure, elle est apparue, basket au pied et crampons dans les mains. Après un travail individuel, elle a rejoint les exercices, mais, comme à l’aller, une décision sera prise au dernier moment concernant la participation de l’internationale française. Comme à Londres, elle sera dans le groupe retenu, mais sa présence sur le terrain reste incertaine. "On va lui laisser encore quelques heures pour prendre une décision définitive".

Dans le camp de la joueuse, la volonté serait clairement de jouer, d’autant plus que l’OL ne retrouvera la compétition que le 7 mai après ce match contre Arsenal. Un laps de temps qui pourrait être bénéfique, mais avec les play-offs et une potentielle finale de Ligue des champions, la question du rythme ne va-t-elle pas se poser ?