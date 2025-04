Arnaud Kalimuendo, avec Rennes (Photo by Damien Meyer / AFP)

Comme l’OL, Habib Beye peut compter sur un groupe au complet pour le déplacement de Rennes à Décines. Lorenz Assignon et Kader Meïté sont bien présents après avoir été manqués un entraînement en fin de semaine.

Ce samedi, il n’y aura aucune excuse de chaque côté. À l’OL, Paulo Fonseca peut encore regretter l’absence d’Ernest Nuamah, forfait jusqu’à la fin de la saison, mais l’entraîneur portugais a reçu la bonne nouvelle que Corentin Tolisso peut tenir sa place. Du moins dans le groupe, car sur le terrain, ce sera certainement une autre histoire. Dans le camp d’en face, Habib Beye doit lui aussi faire une absence de longue date et la rupture du ligament croisé d’Alidu Seidu en novembre dernier. Néanmoins, le coach de Rennes ne doit se passer que d’Ayanda Sisuhba, touché à l’ischio-jambier contre Nantes lors de la dernière journée.

Une fin de saison sans pression

Absents de l’entraînement jeudi, Lorenz Assignon et Kader Meïté sont finalement bien là. Le défenseur avait été ménagé suite à une petite alerte au pubis tandis que le jeune attaquant avait rendez-vous avec une épreuve du bac. Sur une dynamique plutôt positive, mais n’ayant plus rien à jouer dans cette fin de saison, les Bretons débarquent à Décines sans la moindre pression. Cela peut forcément jouer des tours à l’OL, qui doit de son côté absolument l’emporter, encore plus avec la victoire (1-3) de Nice contre le PSG vendredi soir.