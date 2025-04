OL : la Ligue des champions, c’est par où ?

Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" était de retour pour un nouveau numéro. La victoire de l'OL contre Rennes, la course à la Ligue des champions... Le programme de TKYDG était encore très riche.

Après les visages fermés du numéro précédent, il y avait bien plus de sourire sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi. Il faut dire qu'il y avait du monde durant cette heure d'émission avec les présences de Yanis Ghemmouri, combattant MMA au sein de l'organisation PFL, et Adam Messaoudi, champion de kickboxing. Avec nos deux consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, ils sont revenus sur la belle prestation de l'OL contre Rennes, avec une victoire importante à la clé (4-1).

En plus d'empocher les trois points, les Lyonnais ont soigné leur goal-average, ce qui leur permet de gagner une place au classement. Cinquième à un point des barrages de la Ligue des champions, la formation lyonnaise va devoir cravacher pour obtenir son ticket pour la C1 sur les trois derniers matchs. Elle pourra compter sur un Corentin Tolisso, encore en grande forme contre Rennes alors que la plupart des observateurs pensaient sa saison terminée après sa sortie sur civière dans le derby.