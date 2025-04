Rayan Cherki et Thiago Almada lors de Nice – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Grâce à sa 19e passe décisive face à Rennes samedi, Rayan Cherki est devenu le joueur de l’OL ayant effectué le plus d'offrandes sur une saison toutes compétitions confondues. Le record était détenu par Serge Chiesa depuis 1973 (18).

Une de plus au compteur. Rayan Cherki ne s’arrête plus cette saison. Sur les 17 derniers matchs, le meneur de jeu de l’OL a inscrit au moins un but ou délivré une passe décisive lors de 14 d’entre eux. Une régularité enfin visible pour l’un des plus grands talents issus de l’académie lyonnaise. Samedi, face à Rennes, le numéro 18 rhodanien a parachevé le succès des siens en délivrant un sublime ballon piqué à Georges Mikautadze dans la surface adverse. L’international géorgien s’est lui montré inspiré pour conclure l’action d’un geste acrobatique sous la barre transversale de Brice Samba (4-1).

Une nouvelle passe décisive donc pour Rayan Cherki qui fait de lui le meilleur passeur du championnat (10) à égalité avec l’ancien Lyonnais Bradley Barcola. Une régularité, mais aussi une précocité spectaculaire. Il est en effet devenu le premier joueur de 21 ans ou moins à délivrer 10 passes décisives lors d'une saison en Ligue 1 depuis Thomas Lemar en 2016-2017 avec l’AS Monaco (10).

Les records tombent un à un

Mais toutes compétitions confondues, l’international espoirs français fait tout aussi bien. Il a en effet délivré sa 19e offrande cette saison face à Rennes. De quoi lui permettre de décrocher un vieux record du club. Celui de Serge Chiesa, qui lors des exercices 1971 - 1972 et 1972 - 1973, avait régalé ses partenaires à 18 reprises. Le joueur le plus capé de l’histoire de l’OL (542 matchs) avait réussi à conserver son record depuis cette date. Mais c’était sans compter sur Rayan Cherki. Il lui reste même trois matchs pour soigner son avance et prendre un peu plus de galon pour conclure une saison au cours de laquelle il aura déjà pulvérisé les compteurs.