OL, Rennes, Tolisso, Ligue des champions... TKYDG en direct

Lundi, à 19 heures, l’équipe de Tant qu’il y aura des Gones est en direct. Au menu, la victoire de l'OL contre Rennes, le match encore impressionnant de Corentin Tolisso et cette folle course à la Ligue des champions.

Les supporters de l'OL attendaient une réaction, ils ont été entendus. Après une semaine compliquée à digérer entre l'élimination à Manchester et le derby perdu, les Lyonnais ont retrouvé le sourire samedi au Parc OL grâce à la victoire 4-1 contre Rennes. La prestation rhodanienne sera logiquement décryptée ce lundi à partir de 19h dans votre émission "Tant qu'il y aura des Gones". En plus de nos consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, l'équipe de TKYDG accueillera Yanis Ghemmouri et Adam Messaoudi, respectivement combattant de MMA pour l'un et champion de kickboxing pour l'autre.

Avec ces deux sportifs mordus de l'OL, l'émission se penchera sur le "miracle" Corentin Tolisso. Sorti sur civière dans le derby, le milieu a finalement bien répondu présent contre Rennes et de forte belle manière, avec un but notamment. À l'heure où la course à la Ligue des champions bat son plein, l'OL ne crachera pas sur trois nouvelles performances XXL de son vice-capitaine.

